"Rare Hearts": ciak si gira, un film noir e fantasy per le strade di Desenzano

Ad oggi le notizie sono poche, pochissime: ma forse è giusto così. Per il momento si sa che il film si dovrebbe intitolare “Rare Hearts”, che verrà diretto da un regista bresciano, originario di Desenzano del Garda, e che proprio a Desenzano saranno girate alcune scene, nella seconda metà del mese di maggio. Certo l'annuncio è ormai ufficiale: il Comune infatti ha dato il via libera al patrocinio per la pellicola.

Il film, dicevamo, sarà presentato in un circuito festivaliero internazionale, e si rivolge “a un pubblico giovane, con una stile ben ricercato”: in tal senso Desenzano “sarà una location ben riconoscibile, quale elemento funzionale della storia, per favorire il ricambio generazionale quale meta di attrazione dei cultori del genere noir, fantasy e fashion film”.

Filmedea srl: società di produzione indipendente

Sarebbero questi i generi simbolicamente attraversati dal film, che è prodotto dalla Filmedea srl, una società di produzione cinematografica indipendente con sede a Sona, in provincia di Verona. La società collabora con l'Associazione Cinema Giovane e avrebbe già lavorato per produzioni italiane e internazionale con pezzi grossi come Warner Bros, Summit Entertainment, 20th Century Fox, Legendary Entertainment, Indiana Film, Colorado Film, American Zoetroce, Arteon e altre ancora.

Tra i lavori segnalati nel portfolio non mancano videoclip musicali, in particolare di Jack Savoretti (anche in featuring con Kylie Minogue), produzioni pubblicitarie e spot per Gardaland e il Parco Natura Viva, solo per citarne un paio.

Quando (e dove) ci saranno le riprese a Desenzano

Per quanto riguarda “Rare Hears”, già ai primi di maggio si sarebbe tenuto il casting per attori e comparse, direttamente a Desenzano. Ma nella delibera del Comune (quella del patrocinio) si segnala inoltre che fino al 23 maggio è previsto l'utilizzo dell'Auditorium Celesti “per i provini e i casting”, oltre che “per poter depositare oggetti di scena e costumi”. Intanto è già fissata una data per le riprese in pubblico: giovedì 20 maggio, quando è stata data l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in prossimità dei portici di Palazzo Todeschini. In tale occasione “si richiederà il supporto della Polizia Locale per il blocco a intermittenza del traffico pedonale in Via Porto Vecchio, e carraio sul Ponte della Veneziana”.

Tutto questo, si legge ancora in delibera, “considerato che le riprese a Desenzano rappresentano sicuramente un valore aggiunto per la promozione della nostra realtà”, e ancora che “per tale motivo risulta fondamentale concedere il suddetto patrocinio”. Ciak, si va in scena.