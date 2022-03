Il grande cuore bresciano per l'Ucraina: dove e come aiutare

La guerra infuria in Ucraina, carri armati e incursioni mentre dal cielo piovono le bombe. E nel frattempo, a migliaia di chilometri di distanza, si moltiplicano le iniziative di solidarietà: anche nel territorio bresciano. Ormai da giorni vengono rilanciati appelli dalle principali associazioni per fornire aiuti e fondi a sostegno della popolazione ucraina. Ma ci sono anche innumerevoli piccole realtà che si stanno dando da fare. E non mancano le proteste, di chi chiede la pace, sempre e comunque, nelle piazze di tutta Europa e anche nella stessa Russia, dove sarebbero già 8mila le persone arrestate.

La Croce Rossa

Intanto, la solidarietà: la raccolta prosegue. Anche il comitato di Brescia della Croce Rossa italiana ha rilanciato l'appello della federazione internazionale (Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) per supportare volontari e sanitari in Ucraina. Almeno per ora, non si raccolgono beni materiali: ma è stata lanciata una raccolta fondi per rispondere alle necessità della Croce Rossa ucraina. “Mancano acqua, cibo, elettricità – si legge in una nota – L'assistenza sanitaria è insufficiente per centinaia di migliaia di persone: il tutto è aggravato dalla pandemia di Covid-19 ancora in atto”.

Chiunque volesse fornire un contributo, può farlo con una donazione online oppure con bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA

IBAN: IT93H0200803284000105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: EMERGENZA UCRAINA

La Croce Bianca

Anche la Croce Bianca di Brescia è in prima linea nella solidarietà all'Ucraina. A partire da martedì 3 marzo è stata attivata una raccolta materiali destinati alle zone di conflitto: in particolare si cerca materiale medico e per piccola chirurgia, dispositivi di protezione individuale come le mascherine, emostasi, presidi contenitivi igienici, generi alimentari non deperibili.

I prodotti vanno portati nella sede operativa di San Polo, in Via della Maggia 6, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, il sabato dalle 9 alle 12. E' attiva anche una raccolta fondi, con bonifico bancario sul conto corrente della Croce Bianca BPER Banca a IT14 O05 387 112 100 000 426 79173 specificando la causale "CB PER UCRAINA".

Le altre iniziative

Tra i gruppi più attivi in città e provincia ricordiamo l'associazione Nadiya, che si compone in gran parte di donne ucraine lavoratrici: si prosegue con la raccolta di cibo a lunga scadenza, coperte e beni essenziali. Il punto di raccolta è a Folzano, in Via Cascina Pontevica 27 tutti i giorni dalle 10 in poi: è notizia di queste ore l'arrivo del primo carico consegnato in Ucraina da amici e volontari.

Si raccolgono aiuti umanitari anche alla scuola ucraina di Via Fratelli Ugoni 10, sempre a Brescia: il punto di raccolta è attivo il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 16. In tal senso è attiva anche l'associazione “Bimbo chiama bimbo” di Via Fontane: la raccolta è attiva tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19. Tra i materiali richiesti: pannolini di tutte le taglie, per bambini e adulti; assorbenti; prodotti medici di primo intervento; cibo confezionato e inscatolato pronto per la consumazione senza cottura (non in vetro).

Ci sono poi le parrocchie, la Caritas e i gruppi San Vincenzo: si accettano donazioni di alimenti a lunga conservazione e medicinali, da consegnare nella chiesa di San Faustino e Giovita tutti i giorni tra le 7.30 e le 18. In ogni chiesa del centro storico è inoltre possibile fare un'offerta in contanti, ma sono attivi anche i conti correnti per i bonifici. Nel dettaglio:

c/c postale 10510253 intestato a Caritas Bresciana;

c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia – Ufficio Caritas presso BPER BANCA, Iban IT 65 L 05387 11205 000042708650;

c/c bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino Onlus presso Banca Intesa Sanpaolo, Iban IT 82 C 03069 09606 100000002695.

Ancora in città, il Punto Comunità di Borgo Trento promuove una raccolta straordinaria di generi alimentari e prodotti per l'igiene personale: gli aiuti vanno consegnati nella sede di Via Trento 62, ogni mattina dalle 9 alle 12. In provincia è attiva, in particolare in Valcamonica, la raccolta di fondi e beni dell'associazione Domanizavtra. E' richiesto con urgenza: per i bambini pannolini, latte in polvere, biberon, creme, prodotti per l'igiene personale; per le mamme assorbenti, prodotti per l'igiene intima, shampoo. Aperta anche una raccolta fondi, con bonifico bancario da intestare a Domanizavtra Odv, Intesa San Paolo spa Filiale di Milano, Iban IT03N0306909606100000128584.