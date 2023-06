Uno scatto da 10 milioni di follower: la regina Rania è sul lago di Garda

Uno scatto vista lago da (quasi) 10 milioni di follower: tanti sono i seguaci social che hanno potuto ammirare la loro beniamina, su Instagram Queen Rania ma nella vita vera Rania Al Abdullah, la regina di Giordania avvistata in questi giorni (sui social e non solo) negli spazi del Lefay Resort di Navazzo di Gargnano. Era in compagnia del marito (e re) Abd Allah II di Giordania, sul trono ormai dal 1999: il re e la regina hanno festeggiato sul lago di Garda il loro trentesimo anniversario di matrimonio (correva l’anno 1993).

“Ogni giorno che passa ci rende più vicini, e ogni anno passato insieme mi fa capire quanto sono fortunata ad aver condiviso la mia vita con te: buon anniversario, mio re”, scrive la regina Rania a corredo di un reel (con qualche bella foto ricordo) pubblicato su Instagram a poca distanza dallo scatto che li ritrae, appunto, al Lefay Resort, pubblicato il 10 giugno.

Gli ospiti vip del Lefay Resort

Non sono i primi, chiaro, e di certo non saranno gli ultimi ospiti vip del resort extralusso del Garda bresciano: solo per citarne alcuni, sfogliando l’album degli avvistamenti più recenti ricordiamo anche Miriam Leone, Stefano Accorsi e Diletta Leotta. Il gruppo Lefaty è stato fondato nel 2006: alla fine del 2021 ha venduto alla Cassa Depositi e Prestiti, per 59 milioni di euro, il Lefay Resort Garda di Gargnano, ma che continuerà a gestire con una formula di retrolocazione (affitto) della durata di 30 anni, opzionabili per altri 10.

Parte dei fondi (nello specifico 16,9 milioni di euro) è stata reinvestita per la realizzazione della nuova struttura di Montalcino, il Lefay Resort Toscana. Il marchio è presente anche in Trentino, a Madonna di Campiglio, con il Lefay Resort Dolomiti, e gestirà una struttura anche in Svizzera: il gruppo ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 33 milioni e mezzo di euro e 72.800 presenze turistiche.