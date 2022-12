Panettone artigianale, quanto mi costi? Brescia tra le più care in Italia

La mappa (aggiornata) del panettone artigianale lombardo: l'ha pubblicata la Coldiretti Lombardia al termine di una rilevazione nei negozi specializzati delle città capoluogo in vista delle festività natalizie e di fine anno. Una graduatoria che registra qualche sorpresa: è infatti a Mantova dove il panettone artigianale è più caro, in media 43 euro al chilo: a seguire Varese (con una media di 41,5 euro al chilo), poi sul terzo gradino del podio Brescia, Lecco, Pavia e Sondrio con una media di 40 euro.

La graduatoria prosegue con le città di Milano e Como, dove la media è di 38,5 euro: a Monza la media è di 37 euro e mezzo al chilo, a Lodi si ferma a 35 euro, le città più economiche sono Cremona (media di 32,5 euro) e soprattutto Bergamo, dove un panettone artigianale costa in media "solo" 27 euro al chilo.

Cos'è cambiato in questi anni

Anche per quanto riguarda il dolce natalizio per eccellenza - tra l'altro da poco celebrato, insieme al Franciacorta, con un conio speciale da 5 euro - l'inflazione si sente, eccome. Il confronto con le ultime rilevazioni di Coldiretti è assai significativo: nel 2019 era ancora Mantova la città con il panettone artigianale più costoso, venduto in media a 38 euro al chilo, seguita da Brescia con 37 euro (+8,1%). Rispetto al 2014 la forbice è ancora più ampia: in quell'occasione era Milano al top della graduatoria, con una media di poco superiore ai 30 euro al chilo: a Brescia si spendevano in media 27,5 euro al chilo, il che significa che in otto anni l'aumento è stato di oltre il 45%.

Il panettone sulle tavole d'Italia

Comunque vada, il panettone si conferma il dolce più amato (e assaggiato) dagli italiani. Secondo l'indagine Coldiretti/Ixè, presentata in occasione dell'assemblea nazionale 2022 di agricoltori e produttori, il panettone verrà portato in tavola nel 78% delle case, davanti al pandoro (che si ferma al 74%). "Il panettone tradizionale - spiega la Coldiretti Lombardia - è un pezzo della nostra storia e la qualità degli ingredienti, oltre che alla maestria di chi lo prepara, è alla base di un dolce di alto livello".