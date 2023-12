Il ruggito della Leonessa: Brescia è tra le migliori province d'Italia

Il ruggito della Leonessa: la provincia di Brescia fa un balzo in avanti di sette posizioni (ora è al quindicesimo posto in Italia: non distante da quanto rilevato in un altro studio) nell'ambito del report sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, l'indagine che misura il benessere della popolazione quest'anno alla sua 34esima edizione. Brescia, come detto, si piazza al quindicesimo posto su 107 province: sfogliando i vari indicatori, spicca il primo posto per quanto riguarda l'inflazione dei prodotti alimentari (rilevata al 5%, contro l'11% della media nazionale) ma pure l'ultimo posto in Italia in merito ai delitti informatici, con 141,6 denunce ogni 100mila abitanti a fronte della media nazionale pari a 41 denunce ogni 100mila residenti.

Qualità della vita: la situazione a Brescia

Brescia si conferma una delle città più ricche d'Italia, al settimo posto per Ricchezza e consumi: bene anche gli indicatori di Demografia e società (nono posto in Italia), Ambiente e servizi (17esimo posto), Affari e lavoro (18esimo posto): è poi al 35esimo posto per Cultura e tempo libero, solo al 77esimo posto per Giustizia e sicurezza. Anche il clima non è dei migliori: 100esima in graduatoria per il “soleggiamento”, solo 7,3 ore di sole al giorno; 53esima per le ondate di calore, 195 sforamenti dei 30 gradi per 3 giorni consecutivi nell'ultimo decennio; 75esima per gli eventi estremi.

Le province dove si vive meglio in Italia

A livello nazionale, è la provincia di Udine la migliore in Italia per la Qualità della vita del Sole 24 Ore: al primo posto tra i territori più vivibili. Seguono le province di Bologna, in testa nell'edizione 2022, e Trento. Bergamo, capitale della Cultura insieme a Brescia, sale al quinto posto dei territori più vivibili: non entrava in Top 10 dal lontano 1990. Al quarto posto la provincia di Aosta, al sesto Firenze, al settimo Modena, all'ottavo Milano, al nono Monza e Brianza, al decimo Verona. Ecatombe Sud Italia: fatta eccezione per Cagliari, al 23esimo posto, tutte le città del Mezzogiorno sono nella seconda metà della graduatoria.

Le parole della sindaca Laura Castelletti

Così la sindaca di Brescia Laura Castelletti: “La Qualità della vita del Sole 24 Ore non può raccontare tutto, ma ci aiuta a vedere meglio in quale direzione stiamo andando. Brescia e la sua provincia hanno guadagnato 7 posizioni: un dato che riguarda la città solo in parte, ma ci serve per tenere il polso della situazione anche a un livello di territorio più globale. Sul tema della sicurezza, Brescia e provincia stanno lavorando da tempo in sinergia con le forze dell'ordine e la Prefettura. Uno degli indicatori che più ci penalizza è quello relativo ai reati informatici, che certo proliferano laddove c'è maggiore ricchezza. Noi, comunque, siamo decisi a proseguire spediti sulla strada della transizione ecologica e della valorizzazione di Bergamo e Brescia 2023: sono fiduciosa che nella classifica del prossimo anno compiremo un definitivo e stabile passo in avanti”.