Terme, spa e lusso a volontà: è il nuovo 5 stelle sul lago di Garda

Brilla un nuovo albergo a 5 stelle nel già ricco panorama del settore luxury del lago di Garda: è il nuovo QC Termegarda, allestito negli spazi rinnovati di Palazzo Arzaga, nell'omonima località di Calvagese della Riviera, un'antica dimora rinascimentale (del XV secolo) ora riconvertita "per offrire una nuova esperienza di benessere": il resort è ufficialmente aperto da giovedì 22 dicembre.

"QC Termegarda - si legge in una nota dell'azienda - è un'oasi di pace in cui abbandonarsi a un soggiorno da sogno, tra maestose scalinate di marmo e affreschi prestigiosi che conservano ancora tutta la loro bellezza. Una location da favola, affacciata sull'Arzaga Golf, che diventa il luogo ideale per rigenerare mente e corpo: vasche panoramiche, sale relax e bagni a vapore profumati regalano attimi impossibili da dimenticare".

La nuova QC Termegarda

Sono tre le residenze, immerse nel verde delle colline, che ospitano 78 camere con accesso diretto al percorso sensoriale ai campi da golf: il percorso benessere è articolato in due diverse aree, ovvero "La tenuta", che invita a esplorare le pratiche di un antico podere, dal bagno a vapore - "Fienile sulla collina" alla "Sala delle botti", passando per la biosauna "Il portico sul vigneto" e "La riva", che celebra la magia dell'acqua con vasche e pratiche suggestive, anche ispirate a leggende locali tra cui la "Vasca di Bardali" e "Il cortile della ghiacciaia".

La nuova struttura è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 22 per quanto riguarda i percorsi benessere, dai massaggi a un esclusivo "aperiterme" al calar del sole: già operativo anche l'hotel QC Termegarda, con varie tipologie di camere a disposizione, che siano la Classic o la Comfort, la Superior, la Romantic, l'Arzaga Room o la Affresco Suite (tutte le info sul sito web dedicato).

Il gruppo QC Terme

Il gruppo QC Terme nasce a Bormio nel 1998, nel cuore della Valtellina, da un'idea dei fratelli Saverio e Andrea Quadrio Curzio: è l'anno della (ri)apertura dei Bagni vecchi di Bormio, seguita poi da altre aperture. Di nuovo a Bormio nel 2003 con i Bagni nuovi, poi nel 2005 Prè Saint Didier, nel 2007 a Milano, nel 2011 a Torino, nel 2013 il Montebianco Resort, nel 2014 San Pellegrino Terme, nel 2016 il Dolomiti, nel 2018 Chamonix-Mont Blanc, nel 2019 la QC Room (ancora a San Pellegrino), nel 2020 Villa Bagni a Bormio, nel 2022 a New York, nella baia di Hudson. Ora anche sul lago di Garda.