La proposta di matrimonio arriva all'adunata degli alpini a Rimini: Gloria ha detto "Sì"

"Vuoi accompagnarmi per tutta la vita?""Sì". Andrea e Gloria si ricorderanno per tutta la loro vita la 150a adunata nazionale degli alpini, in corso a Rimini in questi giorni. Oltre che della solita, emozionante, manifestazione delle penne nere, i due giovani rovatesi avranno altro da raccontare ad amici e parenti. Andrea Metelli infatti ha deciso di sfruttare l'adunata per chiedere la mano della sua storica fidanzata, Gloria Malvicini.

31 anni lui, 30 lei, sono fidanzati da ben 9 anni. Andrea è personal trainer, Gloria lavora come impiegata presso l'ospedale di Chiari. L'ufficializzazione dell'avvenuta proposta è stata data dagli stessi fidanzati, sui social, dove Gloria ha scritto di avere apprezzato anche il momento scelto da Andrea: "Avevi detto che sarebbe stata un'adunata speciale... ma giá lo sarebbe stata solo per il fatto di viverla dal venerdi alla domenica... già emozionata per questo mi hai travolto ancora di più con fortissime emozioni chiedendomi di far parte della tua vita per sempre... non potevi scegliere momento migliore... ti amo davvero tanto...".

Insolito, ma molto bello, l'anello scelto da Andrea per la proposta di matrimonio, un gioiello con una pietra nera. Il giovane alpino ha fatto le cose per bene: il momento fatidico è stato immortalato da un fotografo, assoldato appositamente per riprendere la proposta di matrimonio, in spiaggia a Rimini. Congratulazioni ai due promessi sposi.