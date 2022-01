Maxi-commessa per azienda bresciana: un affare da 7,5 milioni (in 600 supermercati)

Un affare da 7 milioni e mezzo per l'azienda bresciana Promotica Spa, con sede a Desenzano del Garda (dove tra l'altro si lavora al nuovo quartier generale): firmato l'accordo con il gruppo Selex, a cui fanno capo marchi come Famila, Dpiù e pure Italmark, per la realizzazione del catalogo premi nazionale per il 2022-2023. La commessa, come detto, ha un valore di 7,5 milioni: la campagna partirà già a marzo e proseguirà fino a febbraio del prossimo anno, coinvolgendo 6 imprese associate a Selex per un totale di oltre 600 punti vendita. Il catalogo si caratterizzerà per la presenza di numerosi prodotti Made in Italy, a cura di aziende manifatturiere del Paese.

“Il 2022 si apre con un'operazione di assoluto rilievo – spiega Diego Toscani, ad di Promotica – La fiducia accordataci da Selex per il catalogo nazionale, per la prima volta interamente gestito da noi, ci rende orgogliosi e siamo certi porterà nuova visibilità e autorevolezza. Questa campagna e le altre operazioni in programma nei prossimi mesi ci confermano come partner principale per la gestione delle attività di fidelizzazioni dei grandi nomi della Gdo”.

Storia e numeri dell'azienda Promotica

Promotica è un'agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per l'aumento delle vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy: fondata nel 2003 da Diego Toscani, la società conta oggi 101 clienti attivi (e 1.800 totali dall'inizio dell'attività). Specializzata nei settori retail, food, farmaceutico e servizi, dal 27 novembre 2020 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Il gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato di 57 milioni di euro, in crescita di oltre il 52% rispetto all'anno precedente.

I numeri di Selex Gruppo Commerciale

Il gruppo Selex – denominazione corretta: Selex Gruppo Commerciale – ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 16 miliardi e mezzo di euro, confermandosi al secondo posto della grande distribuzione nazionale (dietro solo a Conad e davanti a Esselunga e Coop) con una quota di mercato pari al 14,5%. Il gruppo si compone di 18 imprese socie, presente in tutta Italia (in 100 province su 107) con una rete commerciale multinsegna e multicanale formata da 3.229 punti vendita e un organico di oltre 41mila addetti. Per il 2022 si stimano investimenti superiori ai 450 milioni di euro, destinati all'apertura di 95 nuovi punti vendita (di cui 53 superstore e supermercati) e alla ristrutturazione di 97 unità esistenti.

Nato nel 1964, il gruppo Selex punta nel 2022 a superare i 17 miliardi di euro di fatturato. Delle tante insegne che fanno parte del gruppo, impossibile non ricordare la bresciana Italmark (e la controllata Family Market), e poi a livello nazionale Famila, Dpiù, Il Gigante, Alì, C+C.