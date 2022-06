Grande 'shopping' per una ditta bresciana: acquisizione da 7 milioni di euro

La società bresciana Promotica Spa, con sede a Desenzano del Garda, annuncia l'accordo con l'azionista Guglielmo Di Silvio per l'acquisizione al 100% del capitale sociale di Mercati srl, azienda italiana operante nel settore della produzione e importazione di articoli per la casa, la persona e il tempo libero. L'operazione si concluderà entro il prossimo 31 luglio, per un totale di 7 milioni di euro: di questi 1,5 milioni sono stati corrisposti in denaro come caparra confirmatoria, altri 3 milioni al termine dell'operazione, altri 2 milioni e mezzo in azioni ordinarie Promotica. Al termine dell'operazione, Guglielmo Di Silvio sarà nominato nel Consiglio di amministrazione della società gardesana.

Numeri e storia della Mercati srl

La Mercati srl è un'azienda nata nel 2005, quartier generale a Levico Terme, provincia di Trento: il marchio di proprietà, Wd Lifestyle, è presente sul mercato nazionale ed europeo fin dal 2015, principalmente nei canali dettaglio, regalistica e loyalty. Oltre alla produzione conto terzi e all'attività legata al marchio, la società sviluppa articoli ad hoc per aziende nel campo alimentare, spirits, cosmetica e viaggio, creati di volta in volta in base alle esigenze del cliente.

Ad oggi la Mercati srl conta più di 900 clienti, tra cui importanti aziende come Vorwerk, Unieuro, Caffè Borbone, Natfood, Terre Ducali, Stanhome. L'azienda ha chiuso il 2021 con un fatturato pari a circa 7,9 milioni di euro, un Ebitda (margine operativo lordo) pari a circa 1,2 milioni, un utile netto di circa 800mila euro.

Terza acquisizione per Promotica

“L'acquisizione di Mercati srl rappresenta per noi la terza operazione realizzata in pochi mesi, dopo l'integrazione di Grani&Partners alla fine del 2021 e il consolidamento in ambito digitale con l'acquisizione (a marzo 2022) del ramo Incentive e Loyalty di Giglio Group”, commenta Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica: “Questa nuova iniziativa ci permette di giocare un ruolo determinante anche a valle della progettazione vera e propria delle operazioni loyalty, internalizzando la produzione di prodotti e articoli che possono poi essere utilizzati come premi per le campagne, permettendoci di ampliare il nostro target di clienti”.

Promotica è tra le società leader in Italia nel settore loyalty, dalla fine del 2020 quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Fondata nel 2003, l'azienda conta 107 clienti attivi nel 2021, e più di 1.800 clienti in portfolio. Il 2021 si è chiuso con un fatturato di oltre 39,6 milioni di euro e un margine operativo lordo di 2 milioni.