Approvati i risultati consolidati di gruppo e il progetto di bilancio (al 31 dicembre 2022) di Promotica Spa, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy con quartier generale a Desenzano del Garda: nel 2022 il fatturato volta a 89,9 milioni di euro, +127% rispetto ai 39,6 milioni dell'anno precedente. L'effetto "booster" è condiviso anche dagli altri indici finanziari: il margine operativo lordo (ebitda) è pari a 6 milioni di euro, +195%; il risultato ante oneri finanziari (ebit) si attesta a 4,2 milioni, +179%. E ancora, utile netto sopra i 3,2 milioni, +126% rispetto ai 1,4 milioni del 2021.

Le parole dell'amministratore delegato

"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2022 - commenta Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica - che evidenziano una forte crescita organica grazie, da un lato, all'acquisizione di clienti di primaria rilevanza nell'ambito della grande distribuzione italiana e, dall'altro, all'ingresso in nuovi segmenti di mercato e agli ottimi risultati ottenuti dall'integrazione delle realtà acquisite nel biennio 2021-2022. Inoltre, Promotica ha realizzato significativi risparmi su vari fronti, con benefici attesi sul conto economico grazie alle crescenti sinergie di gruppo. Queste scelte hanno contribuito a ottenere ricavi consolidati più che raddoppiati e, nonostante il rafforzamento del dollaro e gli incrementi dei costi energetici e di materie prime, anche la marginalità ha evidenziato un netto miglioramento".

Storia e numeri di Promotica Spa

Promotica Spa è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, quotata dal 27 novembre 2020 sul mercato Euronext Growth Milan. La società è specializzata nei settori retail, food, farmaceutico e servizi: è stata fondata nel 2003 da Diego Toscani, attuale ad, e nel 2022 vanta più di un migliaio di clienti attivi con la realizzazione di oltre 500 campagne e circa 20 milioni di premi erogati. Nell'ultimo anno, in portfolio, diverse commesse milionarie. Il 10 febbraio 2022 Promotica ha comunicato l'avvio della nuova campagna di fidelizzazione per Coop Italia: l'operazione ha un valore indicativo tra i 18 e i 21 milioni di euro ed è la prima a livello nazionale per il cliente Coop.

Valgono invece circa 9 milioni le due nuove campagne avviate la scorsa estate per le insegne del gruppo Coop commissionate da Coop Alleanza 3.0 e da Unicoop Firenze. Nel novembre scorso è stato comunicato il lancio di 3 nuove campagne nazionali di fidelizzazione a favore delle insegne Gruppo Vega, Conad e Selez per un valore totale di circa 14 milioni di euro. Nel 2022 conclusa anche l'acquisizione (per 7 milioni di euro) della Mercati srl.