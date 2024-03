Apre nuovo supermercato: 10 euro di sconto immediato per due settimane

In paese c'è un nuovo supermercato, apre giovedì 21 marzo a Ghedi, in Via Matteotti, e rilancia subito con grandi offerte: 10 euro di “sconto immediato” per le prime due settimane di apertura, fino al 4 aprile, a fronte di una spesa minima di 50 euro. È il nuovo punto vendita Prix (Qualità italiana), noto marchio della Gdo del Triveneto – il quartier generale è a Grisignano di Zocco, provincia di Vicenza – che celebra nel Bresciano l'apertura del 191esimo supermercato a marchio Prix in Italia.

Prende il posto dell'ex discount Economy: il nuovo Prix sarà ufficialmente operativo da giovedì mattina, poi aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 19, orario continuato.

Il marchio Prix

Il marchio Prix comincia a prendere forma ancora nel 1971, quando i 6 fratelli Fosser (Gian Battista, Giuliano, Radames, Gigliola, Lodovico e Luciano) inaugurano il primo dei “Supermercati Vicentini”, dopo aver lavorato per parecchi anni nell'acetificio Fosser, di proprietà del padre. L'espansione prosegue negli anni, fino alla svolta del 1990: i “Supermercati Vicentini” vengono convertiti in discount e nasce il marchio Prix Discount italiano.

Rimarrà tale fino al 2010, quando Prix diventa Qualità italiana (marchio tutt'ora presente): nel 2005 si contano già 100 punti vendita, nel 2014 il primo in Lombardia. Ad oggi il gruppo è presente con 191 supermercati e oltre 1.600 dipendenti. L'azienda, nel 2022, ha fatto registrare un fatturato di oltre mezzo miliardo di euro, con utili netti per oltre 13 milioni di euro.