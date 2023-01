Benzina e diesel, prezzi alla stelle: la mappa dei distributori più economici

Si fanno sentire, eccome, i rincari del nuovo anno sul carburante. Prezzi decisamente al rialzo sia per quanto riguarda la benzina che (soprattutto) il diesel: ormai da qualche giorno è esaurito l'effetto dello "sconto" che era stato promosso dal Governo Draghi, e poi non rinnovato dalla legislatura di Giorgia Meloni. In questi giorni è già stata raggiunta la soglia record (in negativo) di oltre 2,5 euro al litro per il diesel in autostrada: sulle strade "normali" si è già superata la soglia dei 2 euro al litro per il "servito", ben oltre 1,8 euro litro anche per il "self".

Per la "caccia" al risparmio può essere un utile strumento l'Osservaprezzi Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico, che registra (quasi) in tempo reale i prezzi ai distributori di carburanti anche della provincia di Brescia. Sulla base di questi dati abbiamo raccolto - li trovate di seguito - le aree di servizio dove il prezzo è più basso (per quanto riguarda il "self"): le segnalazioni riguardano solo i distributori per cui è disponibile il prezzo aggiornato a lunedì 9 gennaio.

I benzinai più economici di Brescia e dintorni

Questi i benzinai di Brescia e dintorni che applicano (al 9 gennaio) il prezzo più basso per il "self", in ordine crescente a partire dal costo al litro della benzina. A partire dal distributore Ip di Via Dalmazia 58 a Brescia, dove la verde è a 1,753 euro al litro e il gasolio a 1,853 euro/l: al 3G Carburanti al km 182 della Padana Superiore (a Rezzato) benzina a 1,759 euro/l e diesel a 1,819 euro/l; alla Ip di Roncadelle di Via Martiri della Libertà benzina a 1,759 euro/l, diesel a 1,829 euro/l; alla Ip di Via Dalmazia 80 a Brescia verde a 1,759 euro/l e gasolio a 1,839 euro/l.

Nella Top 10 dei distributori più economici (che ricordiamo è solo indicativa) si segnalano a seguire la Ip di Via Valcamonica 9 a Brescia (benzina a 1,765 euro/l, gasolio a 1,869 euro/l); la Ip di Via Triumplina 16 a Brescia (benzina a 1,776 euro/l, gasolio a 1,876 euro/l); la Tamoil di Via Palazzo 118 a Montirone (benzina a 1,779 euro/l, diesel a 1,839 euro/l) e a seguire la Tamoil di Via Flero 65 ancora a Brescia, Eni in Via Triumplina 272 a Concesio e i distributori Q8 di Via Torricella di Sopra, Via Sant'Eustacchio e Via San Zeno a Brescia dove il prezzo applicato è di 1,779 euro/l (per la benzina) e di 1,869 euro/l (per il gasolio).