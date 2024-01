Assicurazione auto, è in arrivo la stangata: Brescia tra le peggiori in Italia

Dopo i forti cali registrati tra il 2018 e il 2021, i premi RC auto sono tornati a salire nel 2022 per poi impennarsi nel 2023, segnando il massimo storico degli ultimi 5 anni: lo rivela l'Osservatorio Assicurativo Auto di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione su internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito. A dicembre 2023, infatti, è stato rilevato un premio medio di 458,6 euro, in crescita del 24% rispetto al 2022 e leggermente al di sopra del premio registrato nello stesso mese del 2018 (454,8 euro).

Perché i prezzi sono in aumento

“Il ritorno ai prezzi pre-pandemia – si legge in una nota di Segugio.it – si spiega con l’andamento dei due fattori principali che caratterizzano l’andamento dei prezzi dell’assicurazione auto, ossia la frequenza dei sinistri/incidenti ed il relativo costo. Infatti, secondo l’elaborazione di Segugio.it dai dati Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) al terzo trimestre 2023, se da un lato la frequenza è calata del 15,4% per la minor circolazione di mezzi post pandemia e per il miglioramento dei sistemi di sicurezza dei veicoli, dall’altro il costo dei sinistri, a causa dell’inflazione e di altri fattori, ha registrato un aumento più marcato, con un +17,5% tra 2018 e 2023. Questo deterioramento delle condizioni di mercato ha causato il rialzo dei prezzi del biennio 2022/2023 e apre le porte ad ulteriori aumenti anche per l’anno in corso, perlomeno in linea con i livelli dell’inflazione”.

Aumenti RC auto: Brescia seconda in Italia

Approfondendo l'andamento dei premi RC auto per le province più popolate, balza subito all'occhio il triste balzo di Brescia, che con il +31,7% è al secondo posto dei rincari di tutta Italia: gli aumenti più marcati si registrano infatti in provincia di Milano (+32,9%), seguita da Brescia (+31,7%), Catania (+30,9%), Bergamo (+30,4%), Roma (+29,9%) e Torino (+28,2%). In linea con la media nazionale dei rincari le province di Bari e Palermo, rispettivamente +25% e +23,4%: decisamente al di sotto della media le province campane di Napoli e Salerno, dove gli aumenti sono stati più contenuti, pari al +13,9% e al +11,7%, ma dove i prezzi base erano già ben più elevati (ne parliamo tra poche righe).

Ma almeno in parte c'è una buona notizia: il premio medio bresciano è pari a 406,7 euro, più basso della media nazionale (anche se comunque sono quasi 100 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Le assicurazioni più care si pagano in Campania, con una media regionale di 703,3 euro l'anno per ciascun veicolo (in Lombardia quasi 300 euro in meno: si pagano 405,6 euro l'anno di RC auto): il primato spetta a Napoli con 760,5 euro, provincia seguita da Caserta (680,4 euro) e Salerno (548,1 euro). Nel resto d'Italia, si pagano più di 500 euro l'anno soltanto a Roma, Prato, Massa Carrara, Lucca, Latina, Foggia, Crotone, Bari, e Avellino.