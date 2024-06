Lo studio che fa discutere: "Sul lago di Garda il gelato che costa meno"

Tra le principali località turistiche italiane è sul lago di Garda che si può gustare il gelato più economico. Incredibile ma vero, è quanto emerge da uno studio realizzato da Preply che, questa primavera, ha analizzato gli attuali prezzi al dettaglio di una pallina di gelato in 40 destinazioni europee, dall'Algarve al Benaco, dalla Sicilia a Cipro. Il risultato è a tratti sorprendente: al di là del record di risparmio sulla Riviera turca, dove una pallina di gelato costa solo 55 centesimi, in lungo e in largo nella penisola risulta essere il lago di Garda la località dal gelato più economico, dove una pallina costa “solo” 2,14 euro.

La mappa del gelato italiano

“I prezzi medi in Italia si aggirano infatti intorno ai 3 euro a porzione – fa sapere Preply –: a Rimini una pallina di gelato costa 3 euro, in Sicilia 2,52 euro, in Puglia 2,60 euro, in Sardegna 2,66 euro. Il gelato più caro si trova a Roma, dove una porzione può arrivare a costare fino a 3,62 euro”. Il prezzo medio del gelato si abbassa lievemente nel resto d'Europa, attestandosi a quota, 2,39 euro per una pallina.

Quanto costa il gelato in Europa

Detto delle gelaterie lungo la costa mediterranea turca, le più economiche del continente, al contrario le più costose si trovano in Norvegia: qui il prezzo medio è di 5,41 euro a porzione (una pallina di gelato). In Corsica una pallina costa 2,88 euro, risultando più costosa rispetto alla media europea: ma è meno caro che nel resto della Francia, dove una porzione ha un prezzo medio di 3,50 euro. Ampie oscillazioni sui prezzi anche nel territorio iberico: il gelato più economico della Spagna lo si gusta alle isole Canarie, dove costa solo 2 euro. Sulla Costa Brava si arriva infatti a 2,81 euro, sull'isola di Mallorca a 2,84 euro, in Andalusia anche più di 3 euro.