Prezzo della benzina, continua la folle corsa: nuovo record nel Bresciano

E' probabilmente il più caro della provincia, e forse oltre, ma per ovvi motivi: è infatti l'unico distributore sull'unica isola bresciana dalle dimensioni tali per poterlo accogliere. Per forza di cose siamo a Montisola, da cui ci arriva la segnalazione dell'ultimo prezzo di benzina e gasolio: la prima a 2,690 euro al litro, il secondo a 2,720 euro. E' la punta dell'iceberg della situazione di questi ultimi giorni: ovvero, il costo al consumatore che ha ormai raggiunto picchi mai visti – superando anche il record, vicino ai 2 euro, del 2012 – e che potrebbe aumentare ancora, non solo per gli effetti della guerra in Ucraina, in corso, ma anche per via delle varie speculazioni denunciate, tra l'altro, anche dal ministro Roberto Cingolani.

Allarme speculazione

“Non esiste una motivazione tecnica di questi rialzi – ha spiegato proprio il ministro della Transizione ecologica – e la crescita dei prezzi non è correlata alla realtà dei fatti: è una spirale speculativa su cui guadagnano in pochi”. Tanto da definirla “una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”. Ma intanto l'escalation dei prezzi non si ferma, in tutta Italia (e in Europa) e ovviamente anche nel Bresciano. Nel frattempo, è ufficiale: la media nazionale del diesel supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro al litro in modalità servizio e oltre i 2,2 euro per il self service.

I prezzi aggiornati

Questi sono i prezzi medi, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di domenica comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico:

benzina in modalità self a 2,217 euro al litro (venerdì era 2,182 euro), con i diversi marchi compresi tra 2,183 e 2,264 euro al litro: i distributori senza bandiera in media vendono a 2,189 euro al litro;

diesel in modalità self a 2,220 euro al litro (venerdì era 2,173, con i diversi marchi compresi tra 2,183 e 2,264 euro al litro: i distributori senza bandiera in media vendono a 2,218 euro al litro.

Sono ancora più alti i prezzi in modalità servito: il prezzo medio per la benzina è di 2,323 euro al litro, per il diesel a 2,333 euro al litro. Il prezzo del diesel, ricordiamo, è più alto in quanto ad oggi la domanda di gasolio è superiore alla benzina, soprattutto per quanto riguarda il trasporto delle merci (che in Italia è ancora al 90% su gomma). Aumentano anche i prezzi di Gpl (ora la media è 0,891 euro al litro), e del metano auto, la cui media si attesta a 2,166 euro al chilo.