Una supposta gigante arriva in azienda: è alta più di 5 metri

La supposta gigante di Severino Del Bono – è alta più di 5 metri, pesa circa 750 chili – ha trovato la sua prima e ufficiale collocazione pubblica: verrà esposta dal 14 al 23 settembre all'interno del Workshop di Ivar, storica azienda di Prevalle. La maxi-opera, maxi anche nella provocazione, era stata svelata ormai qualche mese fa, poi sparita dalla ribalta delle cronache per tornarci alla grande in questi ultimi scampoli d'estate.

L'opera di Severino Del Bono

L'idea e la realizzazione sono a cura di Severino Del Bono, artista bresciano (classe 1966, è nato a Nuvolera) che da tempo ha fatto della sua arte un sinonimo di sperimentazione e provocazione, alla ricerca di un inedito stupore. La supposta è un oggetto più volte “ritratto” da Del Bono, caro all'artista in varie declinazioni ma con l'obiettivo di creare “un elemento di disturbo all'interno del meccanismo della visione”.

La gigantesca supposta bianca è stata posizionata nell'area esterna del Workshop di Ivar: sarà affiancata da una mostra personale dell'artista, aperta al pubblico e visitabile a partire dalle 19 di giovedì 14 settembre e poi fino a sabato 23 (dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19, ingresso libero). Per l'opera denominata “Supposta” sarà la prima vera esposizione aperta a tutti.

Gli spazi Workshop di Ivar

Anche per Ivar è una sorta di esperimento: “Questo evento – si legge in una nota dell'azienda – rientra in un più ampio progetto voluto da Ivar: realizzare un ambiente poliedrico, The Workshop, pensato come spazio espositivo e formativo per il proprio target group, ma anche uno spazio eventi quale veicolo per entrare in più stretto contatto con il territorio, abbattendo i confini della produzione industriale attraverso la disponibilità di ospitare i cittadini in eventi, convegni e mostre”.

Il linguaggio dell'arte come punto di partenza: “L'idea – continua Ivar – è stata quella di portare in azienda le opere di Severino Del Bono, alla ricerca di una contaminazione tra razionalità e sfera creativa. Una collaborazione tra due mondi apparentemente lontani, un'azienda del settore termoidraulico e un artista, ma che insieme hanno voluto dar vita a un evento innovativo e di grande impatto estetico”. Buona visione, anzi: buona Supposta.