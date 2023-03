Fatturato record per Pozzi Milano: boom di utili, +71% in un anno

Fatturato record, in crescita in doppia cifra, e utili quasi raddoppiati, +71% in un anno: sono i numeri del bilancio 2022 di Pozzi Milano Spa, azienda con sede a Monticelli Brusati attiva nel settore della moda della tavola e proprietaria, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion srl, dei marchi storici "Pozzi" e "Castello Pozzi". "E' stato un anno avvincente a pieno di sfide - commenta Diego Toscani, presidente e primo azionista di Pozzi Milano - a partire dal debutto in Borsa del luglio scorso, dove siamo stati accolti con grande interesse e fiducia da parte degli investitori. La quotazione ha portato valore e notorietà anche sul brand Pozzi che intendiamo rilanciare. Il nostro core business ne ha risentito positivamente, con tutti gli indicatori principali in crescita, come il fatturato che tocca il record storico".

I numeri del bilancio 2022

Nell'anno da poco concluso Pozzi Milano ha fatto registrare vendite per 21,72 milioni di euro, in crescita del 19,13% rispetto all'esercizio precedente (18,23 milioni nel 2021). "La società - si legge in una nota dell'azienda - ha operato in modo da far crescere soprattutto il mercato europeo verso il canale retail, con un incremento di oltre il 22% sommando i valori di Europa occidentale ed Europa dell'est. E' cresciuta anche la presenza della società in centro e nord America, stabili i risultati ottenuti a sud. Nel 2022 il fatturato estero rappresenta circa l'84% dei ricavi".

Il margine operativo lordo (ebitda) si attesta a 2,19 milioni, in crescita del 49,2% rispetto al 2021 (1,47 milioni): il margine operativo netto (ebit o risultato ante oneri finanziari) è pari a 1,66 milioni, +32,2% sul 2021 (1,25 milioni). L'utile netto ha superato quota 1 milione di euro (1,01 milioni per la precisione), in crescita di oltre il 71% rispetto ai 588mila euro dell'anno precedente.

La storia di Pozzi Milano

La storia di Pozzi Milano comincia nel 1986, quando viene fondata la società Delta Group Design, azienda di casalinghi specializzata nella produzione di oggetti in materiale termoplastico e termoindurente. Oggi Pozzi Milano opera nel settore dell'arte della tavola realizzando collezioni di Themed Tableware di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni: il gruppo è proprietario anche dai marchi Pozzi e Castello Pozzi, e dal 2022 distribuisce a livello internazionale anche il marchio WD Lifestyle. Il gruppo è presente in 75 Paesi del mondo, attraverso una rete di oltre 1.800 rivenditori.