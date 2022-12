Oltre 30 centimetri di neve, e adesso arriva la Coppa del Mondo di Sci

Prima artificiale e poi naturale: finalmente la neve. Ha preso ufficialmente il via la stagione sciistica 2022/2023, anche nel Bresciano: nel fine settimana appena trascorso, tra venerdì e sabato, al comprensorio Pontedilegno-Tonale sono state aperte una decina di pista al Passo Tonale, ovvero Valena, Valbiolo, Tonale Occidentale, Cady, Tre Larici, Tonalina (da venerdì) e ancora Contrabbandieri, Scoiattolo, Presanella, Vittoria, Alpa Alta e il tapis roulant Tubbo (da sabato).

Piste riaperte e 30 centimetri di neve

Certo non c'è ancora il pienone delle feste - atteso forse già per il prossimo weekend - ma qualcosa comincia a muoversi. Anche dal punto di vista meteorologico: negli ultimi giorni erano stati ampiamente utilizzati i cannoni spara-neve, per preparare le piste ai primi arrivi. Ma nel fine settimana è caduta anche dal cielo, accumulando fino a 30 centimetri.

La stagione dunque ha preso il via: "A breve - fanno sapere dal comprensorio sciistico - dovremmo riuscire ad aprire altre piste in Tonale e nella parte più in quota della ski-area di Ponte di Legno, ma questo dipenderà dalle condizioni meteo e dalle temperature dei prossimi giorni". Tutti gli aggiornamenti sul web o sui canali social.

La Coppa del Mondo di sci-alpinismo

Annunciato intanto il primo grande evento che anticipa l'inverno. Per il terzo anno consecutivo il comprensorio Pontedilegno-Tonale ospiterà la Coppa del Mondo di sci-alpinismo, in scena dal 16 al 18 dicembre (seconda tappa stagionale). Il calendario: si comincia venerdì 16 dicembre con la Sprint Race a Ponte di Legno, dalle 17 alle 21 su un tracciato disegnato lungo la pista Valbione. Sarà la gara più spettacolare, sulla pista illuminata: a seguire musica e animazione.

Domenica 18 dicembre è in programma invece la Individual Race, sul ghiacciaio Presena, lungo un percorso che gli atleti affronteranno più volte: anche questa ben visibile dal pubblico. Per gli appassionati: gare in diretta streaming sui canali Ismf (la International Ski Mountaineering Federation) o sul sito worldcuppontedilegnotonale.com.