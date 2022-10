Il nuovo polo logistico da 50 camion al giorno: è costato 2 milioni di euro

Aperto ormai da qualche mese, è stato presentato ufficialmente nel weekend con un vero e proprio open day: è il nuovo polo logistico di Ospitaletto della CoPre, la coop bresciana (acronimo di Cooperativa Professionisti e rivenditori di elettrodomestici) appunto specializzata nel commercio elettrodomestici, elettronica e hi-tech, con sede a Villanuova sul Clisi e che opera con il marchio Trony, noto brand della grande distribuzione.

Il nuovo polo logistico

Il polo logistico è in realtà operativo dalla scorsa primavera: si trova in posizione strategica nella zona di Via Falcone, praticamente di fianco all'autostrada A4 e non lontano dalle bretelle di collegamento per le autostrade A21 e A35 (la Brebemi). Per realizzarlo ci sono voluti più di 2 milioni di euro: la struttura si estende per 22mila metri quadrati in un'area di oltre 50mila, è alta 12 metri e in grado di ospitare 5mila pallets, con 8 baie di carico in entrata e 12 baie di carico in uscita.

A pieno regime potrà movimentare fino a 50 bilici (camion autoarticolati) al giorno. Work in progress: ci vorrà ancora qualche mese per completare l'opera, quando sarà implementato anche un nuovo magazzino verticale automatizzato.

La coop e il marchio Trony

La cooperativa CoPre è stata fondata nel 1971 a Brescia. Lo scorso anno ha movimentato merce per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro. I negozi a insegna Trony sono presenti in Italia dal 1997: ad oggi sono 182 gli store in tutta la penisola, circa uno su cinque in provincia di Brescia, di cui 156 Trony e 26 MiniTrony. Il brand fa parte del gruppo Gre, Grossisti Riuniti Elettrodomestici, nato nel 1972 dalla volontà di otto aziende. La società oggi conta più di 300 punti vendita sul territorio italiano, tra Trony, MiniTrony e Sinergy.