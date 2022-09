Conto alla rovescia, quando si vota: tutti i candidati in provincia di Brescia

Ormai è noto, conto alla rovescia: il 25 settembre si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Parlamento, del Senato e dunque del Governo. Due i "sistemi" previsti nel Rosatellum: i collegi plurinominali da eleggere con il proporzionale (alla nostra provincia interessano il Lombardia 3 P02 e il Lombardia 4 P01 per la Camera e il Lombardia P03 per il Senato) e i collegi uninominali da votare con il maggioritario (per la provincia di Brescia: Lombardia 3 U03, U04, U05 e Lombardia 4 UO3 per la Camera, Lombardia U08 e U09 per il Senato). Le novità: parlamentari ridotti del 30% e per la prima volta tutti i cittadini con almeno 18 anni avranno entrambe le schede elettorali (Camera e Senato) da compilare e inserire nell'urna. Domenica 25 settembre saranno chiamati al voto poco meno di 50,484 milioni di italiani e poco meno di 970mila bresciani.

Come si vota il 25 settembre

Al seggio, l'elettore riceverà due schede identiche ma una di colore rosa per l'elezione della Camera e una di colore giallo per il Senato. Ogni elettore dispone di un voto unico ma ha diversi modi per farlo valere:

si può tracciare un segno sul nome del candidato uninominale che si presenta con un partito o con una coalizione di essi, assegnando un voto al candidato e alla lista collegata, e viceversa sul candidato per darlo anche alla sua lista.

se invece la X è per un candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, il voto viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

si può altrimenti decidere di segnare il nominativo del candidato del collegio uninominale e il contrassegno della lista per dare il proprio voto sia al candidato sia alla lista e ai suoi candidati plurinominali.

si può tracciare una duplice X sul contrassegno della lista e i candidati nel collegio plurinominale della lista stessa diventa un voto valido per la lista e per il suo candidato uninominale.

Concludiamo con tutti i candidati nei collegi che interessano la provincia di Brescia.

Plurinominale: i candidati alla Camera

Lombardia 3 P02

Clicca sull'immagine per ingrandirla

Lombardia 4 P01

Clicca sull'immagine per ingrandirla.

Plurinominale: i candidati al Senato

Lombardia P03

Clicca sull'immagine per ingrandirla.

Uninominale: i candidati alla Camera

Lombardia 3 U03

Clicca sull'immagine per ingrandirla.

Lombardia U04

Lombardia 3 U05

Clicca sull'immagine per ingrandirla.

Uninominale: i candidati al Senato

Lombardia U08

Clicca sull'immagine per ingrandirla.

Lombardia U09

Clicca sull'immagine per ingrandirla.