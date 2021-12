La magia del Natale: tutte le piste sul ghiaccio della provincia di Brescia

La magia del Natale con le piste di pattinaggio della provincia di Brescia. Anche quest'anno non ci sarà, purtroppo, in città, in via precauzionale visto il perdurare dell'emergenza sanitaria. Ma gli appuntamenti non mancano, in lungo e in largo in tutto il territorio bresciano, e non solo nelle zone a più alta vocazione turistica (come il lago di Garda o la Valcamonica) ma pure nell'hinterland, nella Bassa Bresciana, in Franciacorta. Vediamo allora quali sono le piste di pattinaggio sul ghiaccio già aperte in provincia (nota bene: articolo in aggiornamento).

Le piste sul ghiaccio del lago di Garda

Cominciamo dal lago di Garda. A Desenzano le piste sono addirittura due, una pubblica e una privata. La prima è l'ormai celebre pista di pattinaggio di Piazza Cappelletti: sarà aperta tutti i giorni fino al 9 gennaio, dalle 14.30 alle 19 e il sabato anche dalle 20.30 alle 22.30 e la domenica anche la mattina, dalle 11 alle 13. Nel periodo delle festività aperta da mattina a sera: ingresso e noleggio pattini 7 euro l'ora, 5 euro per gli under 14 nei giorni festivi (esclusi i giorni delle vacanze scolastiche). Aperta fino al 9 gennaio anche la pista del Fam Christmas Park, allestita alla Spiaggia d'Oro.

Anche a Salò la pista di pattinaggio di Piazza Vittoria sarà aperta fino al 9 gennaio. Questi gli orari: dal lunedì al venerdì alle 14.30 alle 19, il sabato fino alle 22.30 e la domenica già dalle 11; a partire dal 23 dicembre orario continuato dalle 11 alle 22.30, alla vigilia di Natale dalle 11 alle 18 e il giorno di Natale dalle 14.30 alle 22.30.

Sempre fino al 9 gennaio anche la pista di “Moniga on Ice”, allestita alle spalle di Piazza San Martino: operativa tutti i giorni dalle 14.30 alle 18, il sabato, la domenica e nei festivi anche la mattina (dalle 10 alle 12). Pattinare costa 5 euro ogni ora, mascherina obbligatoria. Infine, a Sirmione: in Piazza Montemurro la pista sarà aperta fino al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 14.30 alle 19, noleggio pattini gratuito.

Le piste sul ghiaccio in Valcamonica

Non è da meno l'offerta della Valcamonica. A Edolo è stato allestito un vero “Winter Park”: la pista di pattinaggio (con accesso gratuito) è aperta nei feriali dalle 14 alle 22, il sabato, la domenica e nei festivi anche dalle 9 alle 13, dal 23 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 22. Si segnala poi la pista di pattinaggio di Temù, all'interno del Palaghiaccio: è aperta il sabato dalle 14 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.30, la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 (per info 371 3399392).

E' invece all'aperto la pista sul ghiaccio di Ponte di Legno: posta davanti alle piste da sci, offre anche servizio bar. E' aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 23: per info 0364 91504. Infine, la pista di pattinaggio al Passo del Tonale (anche questa con servizio bar a cura dello Chalet Savoia): è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20, per info 0364 91340.

Le altre piste della provincia di Brescia

Per concludere, vediamo gli altri appuntamenti nel resto della provincia. Dal 10 dicembre al via il “Madonna della Neve Ice Show” di Adro, in Via Nigoline: la pista sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 22, ingresso e noleggio pattini 10 euro. E' tra i più longevi l'allestimento di Palazzolo sull'Oglio, operativo fino al 16 gennaio: la pista si trova nel Piazzale Papa Giovanni, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23, nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 23.

La pista sul ghiaccio di Verolanuova è aperta invece tutti i giorni dalle 14.30 alle 19: il venerdì e la domenica fino alle 22, il sabato fino a mezzanotte (per info 342 8043357). A Rezzato ottava edizione dell'Ice Christmas Village, all'oratorio San Giovanni Bosco: la pista sarà aperta fino al 24 dicembre dalle 15 alle 18.30, a Natale, Santo Stefano, il primo dell'anno e l'Epifania dalle 16.30 alle 22, da lunedì 27 dicembre a venerdì 7 gennaio dalle 14.30 alle 18.30 e dalle 20 alle 22, sabato e domenica dalle 14 alle 22. Ingresso intero 7 euro più noleggio, ridotto 5 euro più noleggio: possibilità di abbonamento.