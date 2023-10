"Pierino non è una barzelletta": Alvaro Vitali è testimonial del gin bresciano

Un nome, una garanzia: gin Piero, il pluripremiato gin nostrano ideato da Gianpiero Giuliano, ceo e fondatore della Liquid Mine srl (che lo produce e lo commercializza), quartier generale a Desenzano del Garda. Oggi con una garanzia in più: non è una barzelletta, arriva Pierino. Ovvero: svelato il nuovo prodotto del brand – appunto, Pierino – il cui testimonial non poteva che essere lui, il mitico Alvaro Vitali, il Pierino che tutti conoscono, maschera cinematografica della nostra infanzia.

Lo spot di Pierino

“Un altro sogno diventato realtà – racconta Gianpiero Giuliano –: per lo spot del nuovo Pierino non poteva che coinvolgere il Pierino che ha fatto la storia del cinema italiano, Alvaro Vitali. È stato un vero onore essere sullo stesso set di uno degli attori con i quali sono cresciuto. Ci tengo a ringraziare Alvaro per la partecipazione più che straordinaria, l’intero team di RECopsy per l’impegno e l’entusiasmo messo nel girare questo spot e lo staff di Dopolavoro 1940 per averci dato la possibilità di girare nella loro stupenda location”.

Lo spot, girato al Dopolavoro 1940 di Manerbio, è già virale sui social, non poteva che essere così. Il Pierino nazionale si confronta con lo stesso Giuliano e in poche decine di secondi rimette in scena alcune delle sue espressioni (facciali e vocali) più note, con l’inconfondibile voce, l’accento romanesco, la colonna sonora che lo ha accompagna e che (volente o nolente) è storia della commedia italiana.

Il Pierino perfetto

La ricetta del “Pierino perfetto” è un personalino da 25 ml di Piero Dry Gin, 100 ml di acqua brillante Recoaro, due cubetti di ghiaccio e guarnizione di arancia disidratata e/o maggiorana fresca. Disponibile anche un Pierino Home Kit, con gin, bicchieri e sottobicchieri, toniche, arancia essiccata e precise istruzioni per la preparazione (per la cronaca: costa 60 euro).