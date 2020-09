Shampoo e docciaschiuma, fa il bagno nella fontana della piazza

In poche ore su Facebook è già diventato virale, inevitabilmente, raccogliendo centinaia e centinaia di like (e non solo), commenti e condivisioni sulla pagina di “Brescia che non vorrei”. Due le foto pubblicate, che ritraggono un uomo (probabilmente un senzatetto, in ogni caso una persona con problemi) impegnato in una doccia completa nella fontana di Piazza della Repubblica, per intenderci non lontano dalla stazione.

Le foto sarebbero state scattate venerdì pomeriggio intorno alle 15. L'ignoto protagonista degli scatti si sta lavando da cima a fondo, con tanto di docciaschiuma a bordo vasca, approfittando degli spruzzini della fontana come fossero una doccia. Per fortuna (almeno questo) non è nudo, ma indossa solo un paio di slip scuri.

Su Facebook si scatenano i commenti

A quanto pare nei minuti successivi alle fotografie sarebbe stato identificato e allontanato dagli uomini della Polizia Locale. Nella “commentaria” di Facebook le parole sono perlopiù cariche di indignazione, e sono pochi quelli che la prendono con ironia (solo per citarne alcuni: c'è chi ironizza sui festeggiamenti, lo scorso anno, per il ritorno in Serie A del Brescia, e chi invece richiama alla memoria la celebre scena di Anita Ekberg ne “La dolce vita”).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al di là dei commenti, a detta di chi vive e di chi lavora in zona non sarebbe nemmeno la prima volta che si verificano situazioni di disagio (e di degrado) di questo tipo. Come detto qualche riga fa, potrebbe trattarsi di un senzatetto: di fianco a lui una sacca piena di vestiti. Anche se il vero interrogativo ce lo si dovrebbe porre sul ruolo di questa società in cui è tristemente normale trovare persone senza casa e senza lavoro. Questa è un'altra storia di disagio sociale: non come i turisti che lo scorso anno, sia a Salò che a Desenzano, se la sono spassata con tuffi e bevute nelle fontane cittadine.