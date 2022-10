Allarme smog, gli esperti: "La Pianura Padana è la più inquinata d'Europa"

La Pianura Padana in questi giorni è la zona più inquinata d'Europa. Lo rivelano gli esperti di Tornado in Italia: la mappa che raccoglie le concentrazioni di Pm10 (polveri sottili), aggiornata al 19 ottobre, mostra inequivocabilmente le criticità del Nord, dal Piemonte al Veneto passando ovviamente per Brescia e la Lombardia. "Alcune stazioni - scrivono da Tornado in Italia - rilevano punte fin quasi 100 microgrammi per metro cubo (µg/m3), il doppio rispetto ai limiti stabiliti per la salute umana".

La "macchia arancione" delle polveri sottili si estende in realtà anche a tutta la penisola iberica, ma nello specifico "è dovuta invece alla risalita della polvere sahariana in alta concentrazione dal Nord Africa".

Immagine da Tornado in Italia

Perché la Pianura Padana è inquinata?

Ma perché lo smog si concentra in Pianura Padana? "L'alta pressione in autunno - spiegano gli esperti di Tornado in Italia - non vuol dire tempo sempre soleggiato e mite, ma possono formarsi nebbie o foschie nelle pianure e valli interne per la minor radiazione solare. Si forma uno strato di inversione termica in cui la temperatura dell'aria aumenta con il salire di quota, al contrario di come accadrebbe in condizioni normali. Questo crea un tappo che impedisce i moti verticali della massa atmosferica e quindi questo comporta un accumulo di sostanze inquinanti. In tutto questo la forma del catino padano, chiusa tra i rilievi, non aiuta nella dispersione dello smog".

I superamenti alla soglia del Pm10

Sarebbero già diverse le città che dall'inizio dell'anno avrebbero superato il limite soglia (di 35 giorni annui) per cui il Pm10 non deve superare i 50 microgrammi al metro cubo: tra le città da "zona rossa" ci sono Torino, con 69 superamenti, Milano con 54 e Padova con 47. Ma anche Brescia non sta benissimo: "A partire dalla prima settimana di ottobre - scrive il sindaco Emilio Del Bono nell'ordinanza che ha posticipato l'accensione del riscaldamento - si sono verificati superamenti del valore limite giornaliero del particolato atmosferico. Alla data del 18 ottobre è stato registrato il quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite giornaliero del Pm10".

Gli ultimi dati di Arpa, relativi a giovedì 20 ottobre, segnalano un superamento dei limiti di Pm10 solo a Rezzato (59 µg/m3), mentre sono entro limiti (ma non lontano dalla soglia) le stazioni di rilevamento di Brescia Broletto (28 µg/m3), Brescia Via Tartaglia (35 µg/m3), Brescia Villaggio Sereno (39 µg/m3), Odolo (30 µg/m3) e Sarezzo (35 µg/m3).