Il carabiniere dei record: ricorda a memoria 6.000 numeri del Pi greco

E' un vero e proprio appuntato da record il carabiniere Luca Vadacca, in servizio presso la stazione di Isorella: ha infatti stabilito un nuovo primato assoluto l'appuntato scelto che riesce a ricordare ben 6.000 cifre dopo la virgola del Pi greco. La sua chiamata alle armi stavolta è stata.. matematica: in municipio a Remedello, davanti a una commissione presieduta dal sindaco Simone Ferrari, Vadacca ha sostenuto una nuova prova mnemonica sulla numerazione del Pi greco. Nello specifico, in un'ora e mezza di esame, Vadacca ha riuscito a enunciare 500 numeri, riuscendo a risalire in pochi secondi al numero corrispondente dell'esatta posizione di ogni singola cifra decimale del Pi greco sui primi 6mila numeri dell'infinita costante matematica.

I record dell'appuntato Luca Vadacca

Nota metodologica: non è stato possibile registrare la performance nel celebre Guinness World Records, per la mancanza di un commissario ad hoc. Ma secondo lo stesso organo la prestazione del giovane militare costituisce comunque un primato mondiale, ovvero la prima mai realizzata in tutto il pianeta.

L'appuntato Vidacca era già finito alla ribalta delle cronache nel 2019, aggiudicandosi il titolo di campione nazionale: questo dopo aver ricordato 7.106 cifre dopo il Pi greco, in maniera consecutiva. Lo scorso anno ha scalato ancora la sua personale classifica conquistando il primo posto a livello europeo e il decimo a livello mondiale, ricordando 22.801 cifre dopo la virgola, in un esame di sette ore filate.

Che cos'è il Pi greco

Come riporta la Treccani, il Pi greco (lettera π) è una delle costanti matematiche più conosciute e celebrate. Introdotto inizialmente come rapporto tra la lunghezza di una qualunque circonferenza e il suo diametro, ha progressivamente assunto il ruolo di costante fondamentale della matematica stessa, suscettibile di varie definizioni. Si tratta di un numero reale irrazionale, cioè decimale illimitato non periodico, e trascendente, cioè non radice di alcuna equazione algebrica a coefficienti interi. Per i curiosi: le sue prime 10 cifre sono 3,141592654.