"Per tutta la vita": al cinema il nuovo film di Fabio Volo e Ambra Angiolini

Breve come un haiku, precisa come un riassunto: la seconda volta non sarà mai come la prima. Poche parole, ma che valgono (quasi) una sinossi: è questo il tema di “Per tutta la vita”, il film di Paolo Costella in uscita l'11 novembre nei cinema di tutta Italia e che vede tra i protagonisti anche i bresciani Fabio Volo e Ambra Angiolini. Prodotto da Lotus e Rai Cinema, e distribuito da 01 Distribution, il film racconta la storia di diverse coppie costrette a risposarsi a causa di un prete farlocco, ovvero che prete non era. Da qui la frase d'apertura: la seconda volta non sarà mai come la prima.

La sinossi del film

“Finché morte non vi separi”, inizia così la sinossi a cura di 01 Distribution: “E se invece della morte a separarvi fosse un giudice che dichiara nullo il vostro matrimonio dopo aver scoperto che il prete che vi ha sposato non era un vero prete? Se vi capitasse di dover dire di nuovo Sì, dopo anni dalla prima volta, come vi comportereste? E' quello che succede a tante coppie che scoprono di non essere mai state sposate. Quattro, in particolare, sono le coppie le cui vicende, intrecciate tra loro, seguiamo con maggiore interesse, con la tensione che cresce mano a mano che il fatidico giorno in cui ripromettersi amore eterno si avvicina. Il secondo fatidico Sì segnerà per tutti l'inizio di una nuova vita”.

Un cast stellare

Il cast lo si può ben definire “stellare”: oltre ad Ambra Angiolini e Fabio Volo (che nel film sono una coppia) nella “squadra” di attori figurano anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e altri ancora. Il regista Paolo Costella, che è anche sceneggiatore, è uno specialista della commedia (romantica e non) all'italiana: tra i suoi lavori più recenti ricordiamo “A Natale mi sposo”, del 2010, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Massimo Ceccherini; “Baciato dalla fortuna”, del 2011, ancora con Salemme e Alessandro Gassman, Asia Argento, Elena Santarelli; infine “Matrimonio al sud”, del 2015, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Enzo Salvi, Gabriele Cirilli, Debora Villa.

Il trailer

Come detto, l'uscita al cinema è fissata per il prossimo 11 novembre. Nel frattempo, in questi giorni, è stato pubblicato il trailer.