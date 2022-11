Non solo Blanco, ora c'è Paulo: a un passo da Sanremo dopo il tour in tutta Italia

Il suo nome d'arte è Paulo, quasi sinonimo di Blanco: i due sono pure quasi coetanei, ed entrambi vivono a Calvagese della Riviera. Classe 2002 e al secolo Sergio Valvano, c'è un altro cantante emergente che proviene dal piccolo Comune della Valtenesi, mai così ricco di giovani talenti: già vincitore (nel 2020) del social talent Dream Hit, ha da poco sfiorato la finalissima di Sanremo Giovani, arrivando tra i 43 selezionati che si sono giocati il palco dell'Ariston con un'audizione dal vivo.

Non è andata bene, ma poco importa: la sua carriera è soltanto all'inizio. Per le selezioni di Sanremo Giovani ha portato il singolo (inedito) "Ti odio (mi amor)", che probabilmente presto ascolteremo tutti: ad oggi il giovane Paulo ha già pubblicato tre singoli, con annessi videoclip, a partire da "Cielo Drive", ispirato ai tragici fatti del 1969 a Los Angeles - il celebre eccidio comandato da Charles Manson, in cui morirono 5 persone tra cui l'attrice Sharon Tate, incinta di 8 mesi e mezzo - ma che è in realtà è una canzone d'amore, e poi "Voglia" e "J".

Chi è Paulo (al secolo Sergio Valvano)

Dal 2021 è nella scuderia della Sugar Music di Caterina Caselli. La casa discografica lo racconta così: "La musica è una passione che coltiva da sempre e che con il passare degli anni ha acquisito sempre più importanza, fino a diventare essenziale per stare bene con sé stesso. Nel 2021 Paulo ha firmato un contratto discografico con l'etichetta Sugar Music e sta attualmente lavorando al suo nuovo progetto. Attraverso i nuovi brani sta definendo il proprio stile musicale, un crossover che segue una nuova wave ispirata in parte al rock degli anni 2000, e in parte alla sua attitudine punk-rap. Nei suoi testi si esprime senza filtri e si fa portavoce dei problemi e delle emozioni della sua generazione: racconta la sua vita quotidiana, i suoi amori, il rapporto con gli amici, l'adolescenza".

La scorsa estate ha preso parte al suo primo vero (piccolo) tour italiano. Paulo si è esibito al Love MI di Milano, al Rock in Roma, al Summer Vibez di Ferrara, al Pinewood Festival de L'Aquila, e poi a Offida (Ascoli Piceno) come opening act di Madame, a Follonica e Asiago come opening act di Sangiovanni.