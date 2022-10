L'improvvisa ribalta di una ragazza bresciana: moglie (sul set) di Patrick Dempsey

Da Travagliato a Hollywood, passando per Brescia, Piazza Vittoria e il set del nuovo film "Ferrari" di Michael Mann - manco a dirlo, parla della vita di Enzo Ferrari: è la favola cinematografica, raccontata da Bresciaoggi, andata in scena all'improvviso in un caldo pomeriggio d'ottobre. La prescelta, o fortunata dir si voglia, è una giovane donna di Travagliato, impegnata sul set (come comparsa) tra domenica e lunedì. Il suo sguardo, i suoi modi chissà, hanno convinto a tal punto il regista Mann da proporle immediatamente un salto di qualità: non più comparsa da pochi attimi ma super-comparsa da qualche minuto e, di certo, un posto nella storia del cinema (o almeno di questo film).

Da Travagliato a Hollywood

Michael Mann l'ha dunque selezionata tra le tante, l'ha portata sul gradino più alto - nel vero senso della parola: le riprese erano a qualche metro d'altezza - per interpretare il ruolo fugace, ma comunque memorabile, della moglie di Piero Taruffi - il pilota vincente dai capelli bianchi - durante le premiazioni delle 1000 Miglia del 1957 (l'ultima gara vera e propria: fu l'anno della tragedia di Guidizzolo con dieci morti tra cui pilota, navigatori e anche dei bambini). Taruffi, ricordiamo, è interpretato da Patrick Dempsey (sex symbol acclarato per signore e signorine): alla comparsa di Travagliato è toccato allora diventare sua sposa per diversi minuti, prendersi un meritato abbraccio e perché no, magari anche un bacio.

In città si smonta il set del film

Scende la sera sulla città che per qualche giorno è diventata come un teatro a cielo aperto: lentamente Piazza Vittoria si svuota delle comparse, di tecnici e troupe, degli attori famosi avvistati fin da subito (non solo Dempsey che fa Taruffi: c'era anche Adam Driver, che invece interpreta proprio Enzo Ferrari). Non si è vista la bella, bellissima Penelope Cruz: la più attesa tra i maschietti, che per la cronaca nella pellicola interpreta la moglie di Enzo. Magari la rivedremo quando la carovana del cinema dovrà tornare (per forza) a Brescia: già annunciato un altro ciclo di riprese, quando ancora non si sa.