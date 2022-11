Il maestro Massari è il meglio in Italia: i premi alle pasticcerie del Gambero Rosso

Presentata la dodicesima edizione della guida Pasticceri&Pasticcerie del Gambero Rosso, da quest'anno in collaborazione con Club Kavè. "Professionisti bravi a intercettare i desideri di una clientela attenta al buono, sano e sostenibile - fa sapere il Gambero - i grandi maestri pasticceri migliorano di anno in anno. Il territorio e le sue eccellenze sono il punto di partenza imprescindibile, con un'attenzione sempre crescente alla sostenibilità ambientale: filiere virtuose con piccoli produttori e processi produttivi concentrati sullo spreco zero".

Sono 620 gli indirizzi recensiti nell'edizione 2023 di Pasticceri&Pasticcerie, con 50 realtà che entrano per la prima volta in guida distribuite in tutto il territorio nazionale. Si conferma fuori classifica (tradotto: è il migliore in assoluto) con il riconoscimento Tre Torte d'Oro la Pasticceria Veneto di Iginio Massari, un pezzo di storia dell'alta pasticceria italiana e ambasciatore dell'arte dolce nazionale nel mondo: sono invece 29 i locali che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, con due new entry.

Le migliori pasticcerie per il Gambero Rosso

Detto di Massari, ci sono due pasticcerie bresciane al top di gamma in Italia, con le Tre Torte (il massimo del riconoscimento) ed entrambe a quota 90 punti: Dolce Reale di Montichiari e la Pasticceria Roberto di Erbusco. La graduatoria scorre con le Due Torte: a 83 punti Bedussi (Brescia), Creazioni (Manerba del Garda) e Andreoletti di Offlaga, da poco premiato alla Panettone World Cup; a 82 punti Di Novo (Manerba) e Fn Nazzari (Iseo), a 81 Sancarlo (Brescia), a 80 Chantilly (Lumezzane), L'Elite (Cologne) e Piccinelli (Brescia).

Si meritano una Torta, infine, la pasticceria Garzoni di Brescia (79 punti) e la pasticceria Serlini di Gussago, new entry con 78 punti. Fuori dalla graduatoria (ma solo quest'anno: sta per aprire in città) lo storico Sirani di Bagnolo Mella. Tra i premi speciali si segnala la Miglior comunicazione digitale alla Pasticceria Veneto di Brescia e la Miglior pasticceria salata a Garda Foodie di Riva del Garda.