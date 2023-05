Blanco inaugura la pasticceria a Brescia: è un bagno di folla

A Brescia, sabato pomeriggio, è stato un vero e proprio bagno di folla per Blanco - al secolo Riccardo Fabbriconi, 20 anni da Calvagese della Riviera - arrivato per inaugurare il nuovo locale "L'isola delle Rose", il cui nome è chiaramente ispirato al singolo che ha scatenato tante polemiche anche a Sanremo 2023.



Si tratta di una pasticceria e focacceria, che farà "fronte alle esigenze di chi ama il buon gusto - si legge sul sito web del nuovo locale -. Il nostro intento è raggiungere il maggior numero di clienti proponendo, oltre a prodotti classici, anche bontà innovative adeguate a chi, causa intolleranze o diete mirate, necessita di alimenti senza glutine, senza latte e chetogenici".



All'evento erano presenti più di 500 persone, soprattutto tantissime ragazze letteralmente in visibilio per la star del momento, che sta scalando tutte le classifiche con il suo ultimo album, nel quale c'è anche una perla davvero rara: un duetto con la diva Mina nella canzone intitolata "Un briciolo di allegria".



Lunghissima la coda per gli autografi e per scattare un selfie con l'artista gardesano, che – per l'occasione – ha voluto al suo fianco anche mamma Paola, papà Giovanni e le sorelle Giulia e Sara. Superata l'inaugurazione, lo store "L'Isola delle Rose" sarà aperto al pubblico dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.