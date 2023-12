Pasticceria chiusa, il paese è più triste: "Quest'anno il Natale è meno dolce"

Nostalgia canaglia, anche se ormai sono passati mesi: la storica e mitica pasticceria di Adriano Botta, a Gussago, ha chiuso i battenti ancora alla fine di settembre. Ma in paese il suo negozio manca a tanti, tantissimi: 33 anni di ininterrotta attività hanno lasciato un segno indelebile. Tanto che, in vista delle festività, c'è chi ha scritto e poggiato un malinconico cartello sulla saracinesca abbassata: “Quest'anno il Natale è meno dolce”, si legge.

Il riferimento è a quegli anni formidabili che hanno accompagnato il paese dal 1990 senza sosta. È da allora che Adriano Botta ha dedicato anima e corpo alla sua pasticceria, forte della sua esperienza come fornaio (aveva lavorato a lungo a Brescia). Nella sua dolcissima carriera un carnet di dolci (e non solo) di ogni tipo: dalle brioche sfornate calde che ancora sui social a qualcuno fanno venire l'acquolina, per non parlare delle torte, i dolci della tradizione bresciana, le cupcake di cui lui stesso si definiva uno specialista.

La nuova vita di Adriano Botta

Dallo scorso settembre, come detto, Adriano Botta è andato in pensione: si sta godendo il meritato riposo. Bresciano vero, di certo non riesce a stare con le mani in mano: abbassata la serranda, si è subito messo a disposizione della coop Nuovo Cortile di Rodengo Saiano, dove da poche settimane è stato aperto un nuovo laboratorio di pasticcerie, si chiama Le Bollicine. “Qui ogni mattina quattro ragazzi ospiti della comunità, insieme al giovane pasticcere Angelo, vengono introdotti dal maestro Adriano Botta alla passione per l'arte dolciaria attraverso l'educazione al gusto, alla bellezza, alla serietà e alla cura al dettaglio”, si legge in una nota di Nuovo Cortile.

“Detesto svegliarmi la mattina presto senza avere la colazione a letto, ma svegliarsi per realizzare un bacio di dama mi rende leggero e questo non ha prezzo”, riferisce Leonard, uno dei quattro ragazzi messi a bottega da Adriano. Tutti insieme hanno realizzato la loro prima linea di biscotti, chiamati con il nome di chi li ha realizzati: Abdel, Stefan, Lorenzo e appunto Leonard. Per restare in tema: un dolcissimo regalo di Natale.