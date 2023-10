È italiano il panettone più buono del mondo: in squadra un pastry chef bresciano

L’Italia è campione del mondo del Panettone a squadre, prima edizione: il team azzurro ha conquistato il gradino più alto del podio in tutte le categorie in gara alla finale che si è tenuta lo scorso weekend alla fiera HostMilano, che ha ospitato il Panettone World Championship. La giuria tecnica, presieduta da Thierry Bamas e Luca Mannori, composta dai team manager di ogni nazionale, ha decretato il trionfo dell’Italia, con il primo posto per il panettone tradizionale di Aniello di Caprio, al cioccolato di Giuseppe Mascolo e quello “innovativo salato” di Claudio Gatti, capitano della squadra. Un risultato ottenuto grazie al lavoro e alla dedizione di tutta la squadra, insieme al team manager Davide Malizia, ai coach Ezio Marinato e Maurizio Bonanomi, alla riserva d’eccellenza Beniamino Bazzoli, noto pasticcere bresciano.

Chi è Beniamino Bazzoli

Bazzoli è titolare e fondatore della celebre Pasticceria Bazzoli di Odolo, aperta dal 1991: a lui si deve l’elaborazione di un metodo innovativo di creazione e “gestione” del lievito madre in acqua, che dimezza i tempi di lavorazione. È consulente tecnico per Italmill e uno dei soci fondatori del Richemont Club. Tanti i successi che testimoniano la sua arte: il primo premio nella categoria Lievitati innovativi al Concorso nazionale Premio Roma; il premio The Best Panettone of the World nel 2019 con la sua variante al cioccolato; l’argento al concorso Miglior Panettone al mondo promosso da Figpc, nel 2020 l’oro per il panettone classico.

Com’è andata la gara

Un po’ a sorpresa, è il Giappone a meritarsi il secondo posto del campionato mondiale del panettone a squadre: argento per il panettone tradizionale e per l’innovativo, bronzo per quello al cioccolato con i maestri Kanako Takada, Seiji Yamanaka e Yoshihiro Fujisawa, che per la cronaca si sono aggiudicati anche il premio assegnato dalla giuria stellata. Al terzo posto l’Argentina, seconda (a pari merito con la Spagna) per il panettone al cioccolato e terza per l’innovativo, con i maestri Juan Manuel Alfonso Rodriguez, Samuel Gonzales e Nicolas Welsh, a cui è stato conferito anche il premio della stampa.

Questi i premi speciali della giuria tecnica: alla Polonia per la miglior organizzazione di laboratorio, a Taiwan per la miglior pulizia in fase di lavorazione, alla Spagna il miglior gioco di squadra, il miglior tavolo di presentazione e la miglior brochure di presentazione, all’Argentina il miglior packaging di presentazione. In gara anche le nazionali di Francia e Germania.

L’evento è stato organizzato e promosso dall’Accademia dei Maestri del lievito madre e del panettone italiano, con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, in collaborazione con Italian Gourmet e HostMilano.