È arrivato "El Cartù": il panettone di chef Mainardi ora è fatto (anche) dai ragazzi

Nome in codice, El Cartù: è il nuovo progetto di packaging per il panettone artigianale di Andrea Mainardi, lo chef “super pop” che tutti conoscono per le sue ricette, per la sua verve e per le sue innumerevoli apparizioni televisive (dalla Prova del Cuoco a Cotto e Mangiato, e ancora il Grande Fratello Vip solo per citare le più celebri). In featuring con l'Accademia di Belle Arti Laba di Brescia è nato un progetto “personalizzato, ecologico, sostenibile, riciclabile, numerato e con un tocco artistico”, da un'idea di Alessandro Oberti, Stefania Schivardi e Greta Lussignoli, studenti del corso di Graphic Design di Laba.

I dettagli del progetto

Il progetto creativo riguarda appunto il packaging dei panettoni artigianali di chef Mainardi, che entrerà in produzione e verrà commercializzato dalla prossima stagione (sviluppato e realizzato con il supporto di Goodmorning Paper). Gli studenti, coordinati dal docente Marco Ribola, hanno lavorato per mesi a fianco di Mainardi: “L'idea – raccontano Oberti, Schivardi e Lussignoli – nasce dal voler utilizzare un materiale riciclabile, ecologico e naturale come il pulp, una tipologia di cartone creata da una miscela di fibre di cellulosa di legno, raccolti di carta straccia, acqua e additivi vegetali che creano appunto una polpa da lavorare”.

Ecosostenibilità alla riscossa: “Crediamo che la responsabilità ambientale sia un valore importante – continuano gli studenti premiati in Laba per il loro progetto – e un cliente attento darà un giudizio positivo alla scelta del materiale. La scatola ha un design semplice, una linea pulita e compatta: da tenere e utilizzare come contenitore, ma qualora lo si volesse buttare, essendo un prodotto compostabile, lo si potrà smaltire nella frazione organica della raccolta dei rifiuti”.

Il lavoro con gli studenti

Meritevoli di menzione anche i progetti “Back to the jar” di Aina Gonzalez, Emanuela Recanati, Federico Preti, Federico Baroni e Mattia Locatelli e “Il diamante del Natale” di Silvia Bologni. In parallelo al progetto del packaging, gli studenti del biennio di Digital Design & Communication, coordinati dal docente Alberto Minotti, hanno lavorato con Mainardi per la produzione dei contenuti social che lo che ha utilizzato per il lancio del suo panettone edizione 2023. “Lavorare con gli studenti di Laba è stata un'esperienza entusiasmante”, ha ammesso lo stesso Mainardi.