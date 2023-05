C’è una nuova panchina gigante e il panorama è mozzafiato

La panchina “del doppio lago”: un paradiso infinito su lago d’Iseo e lago di Endine. Verrà inaugurata domenica 4 giugno la Big Bench (panchina gigante) di Gandino, Bergamo, allestita sulle alture in località Sparavera, in Val Gandino: il panorama mozzafiato consente di ammirare dall’alto, con un solo sguardo, sia il Sebino che il lago di Endine. E non solo: la peculiarità del luogo di installazione è quella di consentire una visione a tutto tondo, che spazia dalle vicine Orobie (compresa la Presolana) a Val Seriana, Valcamonica e Val Cavallina.

La nuova Big Bench di Gandino

La nuova Big Bench - che come tutte le altre fa parte del Big Bench Community Project: una “mappa” delle panchine giganti di tutta Italia e oltre, in una sorta di “cammino” delle panchine - è raggiungibile dopo aver lasciato l’auto nelle aree di parcheggio di Peia Alta oppure, in quota, nella zona di Valpiana salendo da Gandino. La panchina si trova a poca distanza dal rifugio Malga Lunga, sede del Museo storico della Resistenza bergamasca. Domenica 4 giugno alle ore 11 il taglio del nastro ufficiale, a cura della Pro Loco.

La panchina gigante è stata posizionata nel verde di quei territori che sono noti come le “Cinque terre” della Val Gandino: tutto intorno un percorso denominato Traversata tra i Pizzi, che consente di percorrere un anello in quota di oltre 30 km, concatenando appunto i paesi delle “Cinque terre” della Val Gandino e toccando Monte Farno, il rifugio Parafulmine, la baita Monte Alto e la località Monticelli.

Il Big Bench Community Project

Gli appassionati viaggiatori delle Big Bench potranno trovare i “passaporti” del Big Bench Community Project e la possibilità di apporre il timbro della Big Bench del Doppio Lago a La Spinata Caffè Centrale, a Gandino, e al Bar Latteria Zenucchi a Peia. Il Big Bench Community Project è stato avviato nel 2009 dal designer americano Chris Bangle e della moglie Catherine, oggi cittadini di Clavesana (Cuneo), il paese dove è stata installata la prima panchina. Ad oggi sono 294 le panchine esistenti, altre 54 quelle in costruzione.