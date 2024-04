Maxi progetto per il parco: ci sarà anche un elegante bar-bistrot

Bar-bistrot e ristorante, ma anche infopoint per turisti e visitatori, e ancora spazi dedicati al co-working: sarà questa la futura destinazione della Casa del custode di Villa Lanfranchi a Palazzolo sull’Oglio, all’interno del grande (e bello) Parco delle Tre Ville, un villino definito “un piccolo gioiello dell’architettura di inizio Novecento”, ubicato in corrispondenza dello storico ingresso del parco. La Casa del custode è organizzata su due livelli: 130 mq al piano terra, con portico aperto, 75 mq al primo piano, altri 65mq di terrazzo. Sul tavolo c’è già un importante progetto di riqualificazione, finanziato (anche) grazie ai fondi del Pnrr e che riguarda tutto il parco, ne riparliamo più approfonditamente tra qualche riga.

Nel dettaglio, per la Casa del custode si prevede di collocare al piano terra la cucina del nuovo punto di ristorazione, con annessi locali di servizio, lasciando il resto dei locali ad attività complementari, quali sala lettura e infopoint. Al primo piano è ipotizzato uno spazio di co-working diviso in tre locali. Verrà inoltre realizzato un nuovo padiglione in vetro e acciaio, a ricordo delle serre che spesso accompagnavano le architetture di inizio Novcento: sarà disposto su un solo livello di circa 140 mq.

Bar-bistrot a 1.250 euro al mese

Per la futura gestione il Comune di Palazzolo ha pubblicato in questi giorni un avviso di manifestazione d’interesse (tutti dettagli nella sezione dedicata del sito web istituzionale): gli interessati possono presentare domanda entro e non oltre le ore 13 del 3 maggio prossimo. La durata della locazione di Villa Lanfranchi sarà di 6 anni, rinnovabili per altri 6 a discrezione del Comune (e previa revisione del canone): la base d’asta è fissata in 15mila euro l’anno, pari a 1.250 euro al mese.

“Il bar-bistrot – si legge nel bando – dovrà inserirsi nel contesto ambientale e armonizzarsi con l’identità del complesso di Villa Lanfranchi, sia nella scelta dei materiali che nella valorizzazione delle strutture, sia per quanto riguarda l’offerta. L’elemento di inclusione sociale è ritenuto premiante, così come la qualità dei servizi, l’innovazione del luogo, la valorizzazione del contesto”.

Il maxi-progetto per il parco

Con l’obiettivo di riqualificare l’intera area del Parco delle Tre Ville, il Comune di Palazzolo ha partecipato a un bando di Fondazione Cariplo che potrebbe finanziare l’intervento addirittura fino a 1 milione di euro. Le opere in progetto andrebbero a integrare quanto già avviato con il restauro di Villa Lanfranchi e della Casa del custode, finanziato dal Pnrr. Nel progetto complessivo, Villa Lanfranchi e la Casa del custode diventerebbero uno spazio “per fare impresa creativa”, affiancato (come da bando) da un servizio di ristorazione.

Villa Ugo Kupfer farebbe invece parte del nuovo “Parco intergenerazionale”, dove le attività promosse dall’Associazione pensionati sarebbero affiancate da progetti sociali ed educativi, rivolti a studenti e disabili: infine, Villa Emilio Kupfer diventerebbe invece un “Parco culturale”, dedicato all’organizzazione di stagioni di eventi estivi attraverso allestimenti outdoor e una programmazione culturale dedicata, con l’obiettivo di “attrarre turismo culturale dalle province e non solo”.