Nasce nuovo centro di nuoto al coperto: tra pochi giorni l'inaugurazione

C'è la data ufficiale dell'inaugurazione del nuovo Centro Nuoto di Ospitaletto: taglio del nastro previsto alle 11 di sabato 2 aprile. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Battista Sarnico, alla presenza di progettisti e gestori dell'impianto, anche l'intervento del campione Giorgio Lamberti. Nel corso della giornata sono previste le esibizioni di giovani atleti e l'open day, con la presentazione ai cittadini dei corsi e delle attività.

Il nuovo centro da 5 milioni

La nuova struttura si trova in Via Leopardi, composta da un edificio principale con vasca da 25 metri e una vasca più piccola per i bambini e gli anziani. E' stata realizzata con una copertura in legno lamellare e da ampie vetrate rivolte verso sud con vista sul lido estivo attrezzato con una vasca esterna e struttura ricettiva per le attività e lo svago per la bella stagione. L'opera è stata realizzata grazie a una joint venture tra pubblico e privato, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro.

Il progetto e i corsi

Il progetto, ricordiamo, era stato inserito nel programma elettorale. Come detto è stato realizzato grazie alla partnership pubblico-privato tra Gam Team Consorzio Ercole e Iccrea Banca Impresa, che già aveva realizzato la riqualificazione degli impianti sportivi per il calcio e il tennis. Per la cronaca, l'accesso ai corsi e alle attività sportive partiranno contestualmente all'inaugurazione. Ricco il pacchetto dei corsi, fa sapere l'amministrazione comunale, tra nuoto e fitness, per bambini e adulti, “così come saranno particolarmente vantaggiose le tariffe e le convenzioni per i residenti”.

La due giorni inaugurale

Nella due giorni inaugurale, sabato 2 e domenica 3 aprile, sono previste dimostrazioni di vari corsi tra cui Acqua Gag, Dinamic Gym, H2Opilates, Acquastep, neonatale e per bambini, Gym Step e altri ancora, oltre a sessioni di nuoto libero dalle 12 alle 19 di sabato e dalle 9 alle 18 di domenica.

“Consegniamo un'opera che tutti attendevano – spiega il sindaco Giovanni Battista Sarnico – Un progetto importante che permetterà lo sviluppo di un'attività sportiva da sempre vissuta e partecipata dalla nostra cittadinanza, e che può così godere ora di un impianto completamente nuovo e con le migliori caratteristiche di impiantistica e offerta ludico-sportiva”.