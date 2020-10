Maxi-palazzetto dello sport, c'è il via libera: 800 posti per 4 milioni di euro

Il consiglio comunale di Ospitaletto ha approvato lo studio di fattibilità per il nuovo palazzetto dello sport da oltre 4 milioni di euro: già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, verrà realizzato di fianco al centro sportivo esistente in Via Giacomo Leopardi, utilizzando una parte degli oneri di urbanizzazione derivanti dal Piano attuativo per l'insediamento del polo logistico di Esselunga.

Come sarà il nuovo palazzetto

La nuova struttura avrà una capienza di circa 800 posti a sedere, oltre che spazi adeguati – si legge in una nota del Comune – “sia per lo spazio di gioco che per lo spazio dei servizi a supporto dell'attività agonistica: in questo modo potrà ospitare le partite di pallavolo fino a gare nazionali della Serie A2 e del basket fino a partite nazionali di livello Silver 1, oltre che predisposto per grandi eventi”.

“Con il nuovo palazzetto gli investimenti nello sport raggiungono quota 11 milioni di euro in pochi anni – fa sapere il sindaco Giovanni Battista Sarnico – Prima il rifacimento del campo in erba sintetica del rugby e del calcio, poi il ripristino del centro tennis, la ristrutturazione del PalaBorghetti, gli interventi a breve per il campo da calcio dell'oratorio, la palestra di Via Serlini, il bocciodromo e infine il centro natatorio in fase avanzata”.

I dettagli del progetto

Il nuovo palazzetto sarà realizzato in legno e mattone, con un esterno di lamiera metallica zincata e vetro trasparente, utilizzando i migliori materiali e le più moderne tecnologie costruttive, così da garantire i parametri di ecosostenibilità e sicurezza: le strutture avranno un'autonomia tecnologica di almeno 30 anni. Il costo è stimato in 4,045 milioni di euro: lavori al via entro i prossimi due anni.