Chiuso da mesi, il supermercato è pronto a ripartire: salvi gli ultimi 9 dipendenti

Uno spiraglio di sole in questa brulla primavera per i nove dipendenti rimasti dell'ex Ipersimply di Orzinuovi: il supermercato, che ricordiamo aveva chiuso i battenti lo scorso ottobre, potrebbe riaprire i battenti il prossimo maggio con una nuova proprietà, a quanto pare il gruppo Effepi srl di Comacchio, provincia di Ferrara.

La chiusura è conseguenza della ristrutturazione aziendale del gruppo Auchan, già titolare dei marchi Simply e Ipersimply, che ha coinvolto in tutto il territorio bresciano circa 1.200 lavoratori.

La questione Auchan in provincia di Brescia

Il colosso francese della grande distribuzione ha ceduto i supermercati del ramo italiano: sono stati acquistati in gran parte da Conad, ora primo retailer della penisola del fatturato, altri store sono state ceduti a diverse catene (come Bennet, Carrefour o Il Gigante), altri ancora hanno chiuso i battenti, chi per sempre e chi in attesa di un'acquisizione.

Le buone notizie per Orzinuovi arriverebbero dunque da questo fronte: una nuova acquisizione. Il supermercato occupava 26 dipendenti: la chiusura è scattata dai primi dello scorso ottobre. Dei lavoratori che all'epoca risultavano a libro paga, in 17 hanno scelto la mobilità volontaria, con buonuscita o prepensionamento; per 9 di loro è invece scattata la cassa integrazione, nella speranza di una nuova assunzione.

Ipotesi sulla riapertura di Orzinuovi

E così dovrebbe andare, come anticipato in questi giorni dai sindacati. I dettagli ad oggi sono pochi: si ipotizza una riapertura (con il nuovo marchio) entro la fine di maggio. Il gruppo Effepi farebbe riferimento al brand “I supermercati della convenienza”, diffuso in particolare nel Lazio e in Centro Italia.

Se le indiscrezioni venissero confermate, sarebbe uno dei primi nel Nord Italia, forse il primo in Lombardia, di certo il primo in provincia di Brescia. Ma non è da escludere che possa aprire un altro “ramo” della Effepi srl, specializzata anche nella vendita all'ingrosso. Sono attese a breve comunicazioni più ufficiali.