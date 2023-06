Fatturato a quota 165,44 milioni di euro, +24,3% sul 2021 e quasi raddoppiato in cinque anni: ebitda (margine operativo lordo) a 29,49 milioni, +16,9%; e ancora, l'utile netto che sfiora i 12 milioni e mezzo (erano 11,224 milioni nell'esercizio precedente). Sono i numeri del bilancio 2022 della OMR Spa di Remedello, resi noti da Bresciaoggi: l'azienda, operativa da più di 50 anni, è riconosciuta tra i leader europei nelle produzione di componenti in acciaio per il settore automotive, partner di alcuni dei più importanti costruttori di veicoli industriali e commerciali (tra cui Iveco: una collaborazione nata negli anni '70 e per cui è stato siglato un ulteriore accordo decennale), macchine movimento terra e agricole, macchine per la movimentazione industriale, macchine fuori strada, mezzi speciali.

Storia e numeri di OMR Spa

OMR Spa nasce nel 1972 a Remedello come carpenteria metallica producendo componenti in acciaio stampati e assemblati per industrie locali. L'incontro quasi immediato con Iveco ha portato OMR a compiere scelte decisive sul fronte commerciale e dei componenti in acciaio per l'industria automotive, passando attraverso un progressivo potenziamento tecnico e tecnologico. Nel portfolio di OMR si segnalano grandi marchi come Iveco (dal 1972), Komatsu (dal 1985), Caterpillar (dal 2012), Daimler Truck (dal 2015) e Volvo (dal 2019),

Le vendite pesano per 68,94 milioni dal mercato italiano, per 96,5 milioni dai mercati esteri: il core business dell'azienda rimangono i componenti per veicoli industriali e commerciali, che valgono circa il 75% del totale del fatturato. Il gruppo conta 454 dipendenti: dal 2016 è operativa la filiale spagnola OMR Truck Components di Madrid. L'azienda è oggi guidata dai fratelli Ruggero (che è presidente) e Federica Ceriali: il patron e fondatore Enio Ceriali è scomparso nel 2015.