Due acquisizioni in pochi mesi e fatturato record per la Ofmb di Provaglio d'Iseo

Ricavi in netto aumento, rispetto al primo anno di Covid, così come gli utili: ma soprattutto un tris di acquisizione completate tra il 2021 e le prime settimane del 2022. E' così che la Omfb Hydraulic Components di Provaglio d'Iseo presenta il suo bilancio consolidato: nella relazione allegata, anticipata da Bresciaoggi, sono confermate le acquisizioni della maggioranza (al 70%) di Ibertec Hydraulic Technology in Spagna, che ora si chiama Omfb Ibertec; e ancora il 100% della società britannica Commercial Vehicle Limited, acquisita per un milione e mezzo di sterline, ma pure una partecipazione (anche se in minoranza) da circa 1 milione per la Fp4 srl.

I numeri di Omfb

I numeri del bilancio: il fatturato 2021 si chiude a quota 88,2 milioni di euro, oltre 24 milioni in più rispetto allo stesso dato del 2020; l'ebitda (ovvero il margine operativo lordo) si attesta a 23,5 milioni, erano 15,2 milioni nel 2020; infine l'utile netto, nel 2021 a quota 9,32 milioni di euro contro gli 8,49 dell'anno precedente. Il piano di investimenti vale 18 milioni di euro, di cui 3 milioni dedicati a nuovi impianti e macchinari.

La Omfb Hydraulic Components ha adottato l'attuale denominazione nei primi anni Duemila, prima di allora nota come Omfb Componenti Oleodinamici: le origini dell'azienda - oggi guidata da Amedeo e Umberto Bianchi - risalgono a più di settant'anni fa quando, nel 1950, all'interno di un piccolo garage i fratelli Nicola, Umberto e Alessandro Bianchi diedero inizio a una nuova attività artigianale, nel settore della meccanica, chiamata già Omfb, acronimo di Officina Meccanica Fratelli Bianchi.

La storia di Omfb

Oggi l'azienda fa riferimento al gruppo Ambi srl: il quartier generale è ancora a Provaglio d'Iseo, in Italia e all'estero sono circa 400 i dipendenti di cui oltre 300 nel Bresciano, gli altri nelle controllate Vbr (Reggio Emilia) e Dal Barco Renato di Rovereto, Trento, azienda storica per la produzione di serbatoi per olio e gasolio, acquisita nel 2015, e ancora Omfb India (a Bangalore). Si contano poi filiali commerciali in Europa, in Asia e addirittura in Australia. I prodotti Ofmb sono venduti in tutto il mondo, con dealer presenti dallo Yemen al Venezuela, dall'Algeria alla Nuova Zelanda, dal Sudan al Giappone.