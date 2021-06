Aneurisma dell'aorta, Omar Pedrini è in ospedale: dovrà essere operato ancora

Il rocker bresciano Omar Pedrini è ricoverato in ospedale. E' già stato trasferito nel reparto di Cardiochirurgia del nosocomio di Bologna dove sarà sottoposto a un'operazione di chirurgia vascolare. Era già stato operato anche nel 2004 e nel 2014, all'epoca un intervento di quasi 11 ore: ad annunciarlo è lo stesso Pedrini su Facebook, sulla sua pagina ufficiale: in poche ore la notizia è già diventata virale. L'operazione è attesa già nelle prossime ore.

In ospedale per un aneurisma aortico

“In gergo tecnico ho un (fottuto) aneurisma aortico – scrive Pedrini – Chi mi segue sa di cosa parlo, per cui mi spiace darvi questa notizia, ma voglio darvi anche un paio di buone nuove: essendo arrivato qui con le mie gambe e non in emergenza, i miei angeli potranno lavorare sicuramente meglio e se tutto andrà bene sarò più forte di prima. L'intervento sarà più semplice e quindi la degenza dovrebbe essere meno lunga”

Lo stop ai concerti in programma

Il brusco intervento costringerà però il nostro “Zio Rock” a un lungo “pit stop”. “La cosa che mi dispiace di più, essendo abituato ad onorare i miei impegni – continua Omar Pedrini – è che dovremo rimandarne qualcuno dei tanti già in programma. Mi spiace per gli organizzatori che credono in me, e mi dispiace non riabbracciarvi con la mia musica proprio dopo un anno così difficile, ma farò di tutto per tornare presto”.

La speranza di tornare presto sul palco

“Sarebbe stata l'estate della ripartenza e invece resterò un po' ai box – ammette Pedrini – ma devo accettare serenamente il mio karma. Qualcuno diceva: un guerriero sa imparare ad amare il suo dolore. Questo è quanto. La mia volontà è di tornare sul palco quanto prima e riprendere il viaggio con la mia fantastica band, ma ora sarebbe stupido fare programmi o peggio annunci. Ci siamo salutati alla fine del 2019 col vento in poppa, ora dobbiamo essere pronti per volare senza vento. Intanto vi abbraccio forte, almeno da qui e mi raccomando, col pensiero tu, tu stammi accanto”. Gli appassionati avranno sicuramente intercettato la doppia citazione.