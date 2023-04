Quinta operazione al cuore in due anni: Omar Pedrini ha lasciato l'ospedale

Ben cinque interventi al cuore in due anni. OMar Pedrini, lo storico musicista bresciano del Timoria, che ha proseguito con una brillante carriera da solista, nei giorni scorsi è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore.

L'operazione del 29 marzo, che chiude il ciclo delle cinque programmate negli ultimi due anni, è stata effettuata dal dott. prof. Loris Salvador e dalla sua equipe. L’intervento, ha avuto l’esito sperato e il nostro “leone bresciano” lo ha superato con forza e serenità. Ora, dopo la dimissione da Vicenza, dove ha trascorso la Pasqua, Omar è in una clinica del Trentino Alto Adige, dove si ricaricherà in attesa delle dimissioni.

Come ormai da tradizione, Omar prima di lasciare l'ospedale ha voluto fare le fotografie con lo staff che l'ha seguito, a cominciare dal chirurgo: "Foto di rito per ringraziare il capomeccanico Dott. Prof. Loris Salvador, l’uomo che ha compiuto l'impresa e (quasi) tutta la sua equipe, compresi gli angeli dell'officina-reparto cardiochirurgia, alla fine del pit-stop. Il motore si sta riprendendo bene, ora proseguo verso una clinica per la riabilitazione in Trentino Alto Adige, per riportarlo a pieni giri affinché quest'estate possa tornare a correre nei circuiti del rock’n’roll".

"So che un semplice GRAZIE non è molto per persone cosi - conclude Pedrini - ci vorrebbe ben altro per quelle che sono le mie amate rockstar. Love, Big Love!". In bocca al lupo, Omar.