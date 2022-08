Aumentano dipendenti e fatturato: utili oltre i 3 milioni e mezzo di euro

Più di 150 collaboratori, fatturato vicino ai 93 milioni e mezzo di euro, utili per 3,5 milioni nonostante la complicata situazione internazionale: sono i numeri, resi noti dal Giornale di Brescia, relativi alla Olimpia Splendid, azienda fondata nel 1956 (quartier generale a Cellatica) e specializzata in impianti di climatizzazione, riscaldamento, trattamento aria e sistemi integrati in ambito privato, industriale e commerciale.

Olimpia Splendid nel 2021

Il fatturato, dicevamo: 93,4 milioni di euro nel 2021, in aumento a doppia cifra (+10%) rispetto all'anno precedente (83,4 milioni). Bene anche gli utili, come detto a quota 3 milioni e mezzo di euro: l'ebitda (il margine operativo lordo) si attesta invece a 8,1 milioni. In lieve calo le vendite all'estero, ma significativo il "peso" italiano grazie anche a detrazioni e bonus fiscali per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. In aumento anche i dipendenti, passati da 145 a 152: tra le note dolenti, inevitabile, l'incremento dei costi delle materie prime e dei trasporti.

La storia di Olimpia Splendid

Il brand Olimpia Splendid nasce nel 1956 a Gualtieri, in Emilia Romagna, ancora oggi sede del principale polo logistico dell'azienda, la cui sede legale è però a Cellatica (così come la sede operativa). Nata negli anni Cinquanta come azienda familiare, si specializza agli albori nella produzione di legno, gas e unità di riscaldamento a paraffina: negli anni a venire lo sviluppo della gamma della climatizzazione, fino a raggiungere negli anni Novanta il secondo posto in Italia nella vendita di condizionatori portatili.

La sede di Cellatica, come detto, è il quartier generale del gruppo, mentre a Gualtieri si trova il polo logistico. La dimensione internazionale dell'azienda - circa metà delle vendite sono all'estero - è rappresentata dalle sedi delle filiali commerciali in Cina, Spagna, Francia, Brasile, Stati Uniti e Australia.