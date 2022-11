La chiamata di McDonald's: 85 nuovi posti di lavoro, assunzioni immediate

McDonald's cerca 85 persone per rafforzare i team dei ristoranti di Brescia, Concesio, Roncadelle e Puegnago del Garda: in quest'ultimo caso sono ben 25 le posizioni aperte (60 negli altri tre locali). Lo rende noto la stessa azienda, che al contempo annuncia due giornate di selezioni e colloqui aperte a tutti: l'appuntamento per coloro che desiderano lavorare nei ristoranti di Brescia, Concesio e Roncadelle è per venerdì 2 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso il Novotel Brescia 2 di Via Pietro Nanni 22 a Brescia; per coloro che desiderano entrare nel team del ristorante di Puegnago, il recruiting day sarà invece martedì 6 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 all'Hotel Duomo, sul lungolago di Salò.

"Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti - fa sapere McDonald's - rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l'azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald's offre un'opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida".

Come candidarsi

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time o full-time (in base alle esigenze del ristorante) e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. Anche la retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali. E' possibile inviare la propria candidatura anche sul sito mcdonalds.it, con pagine dedicate alle assunzioni di Brescia, Concesio e Roncadelle e Puegnago del Garda: è richiesta la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati, oltre al caricamento del curriculum.

Le posizioni aperte

I candidati che non riusciranno a partecipare alle giornate di selezioni previste il 2 e il 6 dicembre, ma che saranno comunque ritenuti idonei, verranno contattati per un colloquio individuale. Oltre alle 25 posizioni aperte per il fast food di Puegnago, si segnalano 20 posizioni per il McDonald's di Campo Grande a Brescia, 15 per quelli di Concesio e Roncadelle, 10 per il ristorante di Piazza Vittoria. In tutta Italia McDonald's è presente con più di 630 ristoranti e oltre 27mila dipendenti: ogni giorno viene servito più di un milione di clienti.