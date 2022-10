Nuovo OBI al centro commerciale: omaggi e offerte per l'inaugurazione

Da Desenzano a Lonato, al centro commerciale Il Leone, è tutto pronto per la grande inaugurazione del nuovo negozio Obi: taglio del nastro e porte aperte al pubblico da sabato mattina (29 ottobre) alle 9. Previsti omaggi per tutti coloro che effettueranno almeno un acquisto, intrattenimento con Radio Number One e la mascotte di Obi, per grandi e piccini. Il nuovo negozio sarà aperto sette giorni su sette: gli appassionati di bricolage e giardinaggio vi potranno trovare più di 50mila articoli. Il vasto assortimento spazia dalla nuova area garden (con innumerevoli proposte di fiori e piante) ai reparti di illuminazione, arredo bagno, vernici e legno, fino all'area dedicata alle decorazioni natalizie con proposte per ogni stile.

Il nuovo maxi-store di Lonato

Più che un semplice negozio, sarà un vero maxi-store con una superficie di vendita di circa 5mila metri quadrati. "L'apertura del punto vendita di Lonato - afferma Cesare Epinati, direttore Vendite e Real Estate di Obi Italia - conferma il radicamento della nostra azienda sul territorio bresciano, dove sono presenti anche i negozi di Castenedolo e Roncadelle. Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra clientela un nuovo punto di riferimento, in uno spazio più grande e con un assortimento ancora più vasto".

"L'apertura del grande store Obi nel nostro retail park - commenta Claudio Camuffo, il direttore del centro commerciale Il Leone: ormai storico shopping mall gardesano, con più di 120 negozi - è la conferma di quanto Il Leone Shopping Center sia sempre più un punto fermo per lo shopping, non solo per la provincia di Brescia orientale ma anche per le province di Verona, Mantova e Trento".

Storia e numeri del marchio Obi

Obi è leader di mercato nel settore fai da te e giardinaggio nei Paesi dell'Europa centrale. Una storia che comincia da lontano: il primo punto vendita aprì in Germania nel 1970, mentre è nel 1991 che inizia l'espansione verso i mercati internazionali. Attualmente il marchio è presente in Europa con oltre 680 punti vendita: in primis sul mercato tedesco, con più di 350 negozi, ma anche in altri 9 Paesi europei, oltre all'Italia anche Bosnia Erzegovina, Austria, Polonia, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. In Italia sono 56 gli store del brand Obi, dislocati principalmente al centro-nord.