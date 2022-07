Sì all'ennesimo supermercato: avrà una superficie di 1.500 metri quadri

Un nuovo supermercato in Via Triumplina 18, nell'area nota come ex Pertusati, di fronte all'omonima via e nelle vicinanze del torrente Garza, non lontano dal Civile e dalle facoltà di medicina e professioni sanitarie, oltre che di ingegneria, dell'Università di Brescia: la società Triumplina 21 srl ha infatti presentato istanza di approvazione per un Piano attuativo, in variante al Piano dei servizi, per la realizzazione di un edificio commerciale di media struttura di vendita al dettaglio (di alimentari e non), con superficie di vendita superiore a 600 mq e fino a 1.500 mq. Al nuovo edificio commerciale verrà affiancata un'area di 500 mq che sarà ceduta al Comune: è dove Aprica (probabilmente nel 2023) vi realizzerà la nuova isola ecologica, proprio alle spalle del torrente Garza.

I passaggi tecnici

I passaggi tecnici hanno previsto una delibera di giunta (approvata il 22 giugno) a cui ha seguito una determina per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla Vas, la Valutazione ambientale strategica. Tutto il materiale relativo al Piano attuativo è pubblicato e consultabile sul sito web del Comune, oltre che sul portale Sivas della Regione: la prima conferenza di valutazione è fissata per il 21 luglio prossimo, alle 10 con gli enti preposti e i soggetti territorialmente interessati, alle 15 con le associazioni ambientaliste e i cittadini.

I cittadini interessati e gli enti preposti possono far pervenire i propri contributi esclusivamente via Pec all'indirizzo urbanistica@pec.comune.brescia.it.

Pillole di progetto

Il progetto, a grandi linee, prevede il nuovo supermercato negli spazi dell'ex zona artigianale di Via Triumplina 18: per l'area comunale già di proprietà della Loggia si prevede la sistemazione dell'area a marciapiede, della pista ciclabile e dell'ingresso nord da Via Triumplina: per l'area in cessione è prevista invece la realizzazione di marciapiede su Via Pertusati, con allargamento della strada, la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Via Pertusati e la sistemazione di una strada privata esistente, con relativi parcheggi e marciapiedi.

A fianco del supermercato verrà infine realizzato un parcheggio privato di pertinenza, ma ad uso pubblico. L'area della nuova isola ecologica, definita "area in cessione a servizi tecnologici", si trova sul lato est, a fianco di un'area area in cessione, che sarà attrezzata come area verde.

La direttrice di Via Triumplina si conferma area ghiotta per i nuovi insediamenti commerciali. A partire dall'incrocio con via Monte Lungo, all'altezza della fermata della metro Prealpino, si susseguono ristoranti, negozi, concessionarie di auto, supermercati a volontà (come la Conad di Casazza o il vicino Aldi, quasi all'incrocio con Via dello Stadio) e pure un centro commerciale, il Triumplina Retail Park griffato Esselunga.