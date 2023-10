La giunta comunale di Desenzano del Garda ha adottato la variante al Piano attuativo noto come AUT/CV 15 che ora prevede, a fianco di nuova edilizia residenziale, anche la realizzazione di un supermercato alimentare con superficie di vendita da circa 600 metri quadrati (e sarà probabilmente a marchio Aldi, che per la cronaca ha da poco aperto un nuovo store anche a Lonato). Il nuovo punto vendita verrà costruito tra Viale Montecorno (Sp572) e Viale Rimembranze, a pochi passi dal cimitero – ma nei limiti della fascia di rispetto, da 200 metri, prevista dalla norma – e alle spalle della rotatoria realizzata solo poche settimane fa.

Il progetto di Desenzano

La società proponente è la Borghetto srl di Salò, i progettisti sono della Archibems di Villanuova. Il comparto originario – di cui la prima convenzione risale al 2008 – prevedeva 4.135 mq di nuove edificazioni, tutte di ambito residenziale: ad oggi ne sono stati realizzati circa 1.033 mq di sola edilizia residenziale sociale, con la variante se ne prevedono altri 1.860 mq di residenziale e i 1.240 mq da destinarsi ad attività commerciale, per una media struttura di vendita per distribuzione alimentare.

Il nuovo supermercato sarà il tredicesimo in paese, ma soprattutto il sesto in meno di 2 chilometri sulla direttrice che da Via Mantova prosegue verso nord lungo Viale Marconi: in rapida sequenza si contano Esselunga, Lidl (al centro commerciale Le Vele), Italmark, Eurospin e NaturaSì. Proseguendo verso Cunettone di Salò (dove già ci sono due supermercati, Aldi e Carrefour, e presto arriverà un Lidl) da Padenghe in su se ne contano almeno un'altra dozzina, e in meno di 10 km.

Supermercati e polemiche

E in paese non mancano le polemiche. Sul Piano attuativo del cimitero il sindaco Guido Malinverno fa intendere di aver limitato i danni: “La convenzione era in scadenza – dice – e se l'avessimo fatta decadere i privati avrebbero potuto realizzare anche due medie strutture di vendita, da 600 mq ciascuno: questo ai sensi del Pgt approvato dall'amministrazione Leso”. Non è d'accordo l'ex candidato sindaco (oggi consigliere di minoranza Pd) Stefano Terzi: “Il sindaco non ha limitato i danni ma fatto un favore al privato, concedendogli il massimo che poteva dare, non un metro quadro di meno”.