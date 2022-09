In arrivo nuovo supermercato: sarà il 12esimo nell'arco di pochi chilometri

Con apposita delibera di giunta, del 15 settembre scorso, il Comune di Salò ha dato il via al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Vas (la Valutazione ambientale strategica) in merito alla proposta di Piano attuativo, in variante al Pgt, per l'Ambito di trasformazione numero 16 in località Cunettone, lungo Via Desenzano: si tratta della proposta di realizzare una media struttura di vendita, quindi con superficie massima non superiore a 1.500 metri quadrati.

Il nuovo progetto a Cunettone

Si tratta probabilmente di un nuovo supermercato, che sorgerà a pochi passi dagli store Aldi e Carrefour, sempre a Cunettone. La società proponente è la Kronos srl, la domanda risale alla scorsa primavera: nella procedura saranno coinvolti vari enti tra cui Arpa, Ats, la Regione e la Soprintendenza, la Provincia, i Comuni confinanti (Gardone Riviera, Puegnago, Roè Volciano, Gavardo, San Felice e Vobarno). Ma anche i cittadini potranno far pervenire proprie osservazioni, in forma scritta, che saranno valutate fino alla conclusione dell'iter amministrativo.

La mappa dei supermercati

Comunque vada, sarà un record. I tempi tecnici sono da definire, ma al termine dell'iter si arriverà ad inaugurare il dodicesimo supermercato in meno di 10 chilometri, e sulla stessa direttrice (da Padenghe a Cunettone lungo la Strada provinciale 572).

La mappa, almeno per ora, si compone così: da est a ovest il supermercato Conad di Padenghe; Italmark, Dpiù e Aldi a Moniga; Penny, Lidl e Conad a Manerba; Eurospin e Family a Raffa di Puegnago; Aldi e Carrefour a Cunettone di Salò. E parliamo di soli supermercati alimentari: aggiungendo le altre medie strutture di vendita (dal Brico al Trony al Crea, dall'Happy Casa al Ni Hao al Ystile, solo per citarne alcuni) si arriva ben oltre la ventina.