Nuovo hotel extra-lusso apre sul Lago di Garda: in arrivo 100 posti di lavoro

“L'azzurro estivo del lago di Garda, i giardini in fiore, le cittadine da sogno, le Alpi all'orizzonte”: e ancora, un luogo “dove la lingua suona così vivace, la cucina serve ottimi piatti, la gente trasmette allegria”. Comincia così la presentazione del nuovo Hotel L'Affetto di Salò, ovvero il resort extralusso delle Versine, a conclusione di un cantiere di cui si parla ormai da anni, avviato dal gruppo TravelCharme e poi acquisito in corsa (nel 2018) dalla Hirmer Hospitality (Hirmer Gruppe), che volge al termine della maestosa opera, costata circa 30 milioni di euro e per cui hanno lavorato anche diverse aziende bresciane e lombarde, tra cui la Percassi di Bergamo e la Ripa Spa di Roè Volciano, solo per citarne alcune.

Cento nuovi posti di lavoro

Come scrive Bresciaoggi, il nuovo hotel extralusso potrebbe aprire i battenti già entro la fine dell'estate, forse a settembre: nel frattempo la proprietà ha già aperto il sito web ufficiale, attrezzato di tutto punto e dove è già possibile prenotare i primi soggiorni (disponibilità da ottobre). Intanto ci sono ancora posizioni aperte – si stimano fino a un centinaio di posti di lavoro – per le aree front office, cucina, bar, benessere e spa, accounting, housekeeping, manutenzione, ristoranti e pizzeria. E' possibile inviare la propria candidatura nell'apposita sezione “Carriere” del sito web del resort.

Il nuovo hotel extralusso

Il nuovo hotel si sviluppa per un totale di 97 camere, che vanno dalle “semplici” camere doppie da 26 metri quadrati fino alle suite da quasi 50 mq. A questo si affianca lo spazio food “La Cucina Amore”, con ristorante e pizzabar con enoteca, e una esclusiva “Limoni Spa”, attrezzata con limonaia.