1000 Miglia, c'è la Notte Bianca: street food, concertone e festa nelle piazze

La 1000 Miglia sta arrivando, la 1000 Miglia è arrivata: grande festa a Brescia sabato 17 giugno con 1000 Miglia The Night, la notte bianca che celebra la quinta e ultima tappa della corsa più bella del mondo, che come sempre parte e si conclude nella città della Leonessa. Ricchi premi e cotillon, vincitori e auto da record, ma soprattutto un grande appuntamento aperto a tutta la cittadinanza.

La 1000 Miglia The Night

Questo il programma, dopo l'arrivo delle 420 automobili in Viale Venezia per la sfilata finale. Dalle 18 al paddock del Brixia Forum andrà in scena la cerimonia di premiazione: alle 20.30, in Piazza Loggia, verranno celebrati i primi tre classificati. Nel corso della serata prenderà forma l'arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, che concluderà la settimana con un ricco programma di eventi.

Il cartellone di Piazza Loggia prevede le esibizioni (gratuite) di Kill Dafne, già vincitrice del Payton Rock Contest 2022 e on air dalle 21: alle 21.30 seguirà Albe. Sono loro gli opening act del concerto (dalle 22) di Leo Gassmann. In contemporanea, in Piazza Arnaldo, andrà in scena il Soleil Party. Il party La Stupidera si aggiunge agli appuntamenti musicali in castello, dalle 18 alle 24: previsto anche il dj set di Auroro Borealo. In centro storico ci sarà invece "Food & Music Experience", che prevede musica e cibo nelle piazze: Piazza Paolo VI, Piazzetta Vescovado, Piazza Mercato, Piazzetta Paganora, Via Cattaneo (Torre d'Ercole) e Via Castellini (Polveriera Beach).

L'arrivo della 1000 Miglia

Per concludere il già ricco carnet, dalle 21 le torri Pallata, Broletto e della Rivoluzione saranno illuminate con il colore simbolo della storica gara, il rosso 1000 Miglia. Le vetture storiche hanno concluso sabato mattina il lungo viaggio (da oltre 2mila km) che ha attraversato gran parte dell'Italia. Le ultime prove cronometrate - che vedono ancora in testa Andrea Vesco e Fabio Salvinelli con la loro Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del 1929: a un passo dal record - si sono concluse nella città alta di Bergamo, per celebrare così le due città capitali della Cultura.